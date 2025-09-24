La Policia Local de València renova el fons d'armari
L'ajuntament licita per 72.000 euros el canvi de guerreres, guants, gorres, faldes i camises dels inspectors, intendents i agents de protocol
L'Ajuntament de València ha acordat traure a licitació pública el subministrament de peces d'uniformitat (vestits de gala) per al personal masculí i femení de la Policia Local. Per a això, els servicis municipals han reservat una partida econòmica de 72.346 euros. L'objectiu d'este contracte és dotar de la uniformitat de gala els policies de l'escala executiva (inspectors i intendents), així com els agents de protocol, que representen el cos de la Policia Local en el marc de les seues funcions durant actes socials, religiosos i d'índole institucional. L'Ajuntament considera que és una inversió essencial per a garantir una adequada representació i visibilitat de la institució policial en els esdeveniments oficials i públics, en línia amb els principis de professionalisme, imatge institucional i respecte cap a la comunitat.
La renovació del fons d'armari de la Policia Local comprén el subministrament de 77 guerreres de gala, 72 pantalons, cinc faldes, 77 camises blanques de mànega llarga, 77 corbates negres, 77 gorres de plat i de topete per a les diferents escales policials, 77 muscleres amb heràldica brodada a mà i a màquina, 72 sabates de gala d'home i cinc de dona, així com 273 parells de guants de gala blancs. L'empresa que en resulte adjudicatària haurà de tindre en compte la diversitat de les talles del personal del cos i pararà atenció als patrons femenins i masculins. A més, les peces subministrades hauran de complir les normes de seguretat laboral, qualitat, conservació, neteja, homologació i uniformitat que determina la legislació vigent.
Polièster i llana d'alta qualitat
Els plecs tècnics que formen part de l'expedient arrepleguen amb detall la descripció de cada una de les peces. Així, per exemple, la guerrera —una jaqueta ajustada i cordada des del coll— haurà d'estar confeccionada en un teixit mescla de polièster i llana d'alta qualitat, de color blau marí fosc o blau nit, oberta en el centre davanter. La peça portarà canonets en les muscleres de 30 mm d'amplària transversal al muscle per 70 mil·límetres de llargària longitudinal al muscle, en forma de passador. La guerrera estarà entallada, folrada i amb armats en els muscles, que realcen la figura i mantenen una postura formal, amb costures ben definides.
La gorra de plat per a la temporada d'hivern és de color blau nit, es compon de plat, gaies, cinturó, visera, barballera, escut constitucional, folre i botons. El plat és flexible, o lleugerament armat, de forma ovoidal sense cércol, sent el seu eix major, 45 mil·límetres menys que la mitat de la mesura perifèrica del cap de l'usuari, i el menor 60 mil·límetres menys. En el cas de les sabates de gala de dona, l'empresa adjudicatària haurà de subministrar una sabata femenina tipus saló de pell, folrada en la pala amb microfibra tècnica. Ha de tindre la forma recta amb la capdavantera arredonida i el contrafort de duresa suficient per a subjectar el calcani. A més, la plantilla serà embuatada de microfibra tècnica sobre espuma de poliuretà amb tractament anti-bacteris i carbó activat. La sola serà de poliuretà amb inserció de TPU antilliscant.
