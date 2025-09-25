Tribunals
Brussel·les reactiva la multa de més de 23 milions al València CF pels avals de l'IVF de 2009
La Comissió Europea també reobri el cas de l'Hèrcules i l'Elx C.F per les garanties rebudes del Consell per a les seues respectives ampliacions de capital
David Marín i E.Martínez
La Unió Europea torna a la càrrega contra tres clubs de la Comunitat Valenciana; València CF, Elx i Hèrcules, per les suposades ajudes estatals il·legals després dels préstecs concedits, a través de les seues respectives fundacions, per l'Institut Valencià de Finances (IVF) fa ja quasi 15 anys en el cas del València CF i una dècada i mitja, en 2011, en el cas de l'Hèrcules i l'Elx.
L'assumpte semblava tancat i soterrat, després de diversos anys de processos en els quals, en primer lloc, la raó va girar l'esquena als clubs esportius el juliol de 2016, condemnats a multes milionàries (23 milions d'euros els valencianistes, més de 7 milions els alacantins i més de 4 els il·licitans, incloent-hi els interessos). En el cas del València CF, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va validar en 2022 com a legals les ajudes públiques que el València CF va rebre entre 2009 i 2010 de l'Institut Valencià de Finances (IVF) i que la Comissió Europea havia considerat il·legals en 2016, per la qual cosa exigia 20,4 milions d'euros al club espanyol en concepte de multa més interessos.
Respecte als casos d'Hèrcules i Elx, van ser anul·lades entre els anys 2019 i 2020 per "errors manifestos" de la Comissió Europea, com no tindre en compte la situació de les respectives fundacions, no prendre en consideració hipoteques concedides com a contragarantia ni recapitalitzacions per a apreciar el valor de les accions pignorades o no provar suficientment alguna de les seues conclusions, entre altres.
Informes i documents
Més de cinc anys després, la carpeta ha tornat a obrir-se per l'interés de l'ens europeu, segons ha informat València Plaza, a rebre una sèrie d'informes i documents, sol·licitats a l'IVF, sobre estos casos que, a més del València CF, també afecten Elx i Hèrcules. Cal recordar que els tres clubs van rebre en el seu moment, sempre a través de les seues fundacions, préstecs de l'entitat autonòmica. El València va rebre un aval públic de l'IVF en 2009 per a un préstec de 75 milions de Bancaixa. Este préstec i el seu aval en 6 milions un any més tard. En els casos alacantins, van ser de 18 milions d'euros (Hèrcules) i 14 (Elx C.F).
Esta mesura, unida a unes altres que van afectar més equips espanyols (Reial Madrid, Barcelona, Athletic...), van crear malestar entre altres clubs de futbol del continent, per considerar que de manera estatal s'estava injectant diners als equips que, en els casos valencians, eren Societats Anònimes Esportives. La denúncia va arribar a Brussel·les i des d'allí es va procedir a tractar de verificar si s'havia incorregut en alguna il·legalitat. Després d'un lustre de decisions variables, València CF, Elx i Hèrcules semblaven haver-se deslliurat de la culpa... almenys fins ara.
Si el cas es posa novament en marxa, faltaria conéixer la nova estratègia que duga a terme la Comissió Europea, a través de la Direcció General de Competència, encapçalada en estos moments per l'espanyola Teresa Ribera, ministra entre 2018 i 2024, per a posar en escac els tres clubs valencians: València CF, Elx i Hèrcules.
De moment, els clubs han sigut informats del tema i preparen els seus arguments per a recuperar una defensa que ja van haver d'afrontar en el passat.
Zorío: "Meriton ha de pagar la multa de la Comissió Europea i no el València CF"
Miguel Zorío ja va demanar en 2017 a l'IVF i al València CF que garantisquen el pagament per part de Peter Lim, tal com determina la Comissió Europea. Com ja va anunciar en l'última Junta General d'eixe any, Zorío va afirmar que, tal com arreplega la Resolució de la Comissió Europea, de 4 de Juliol de 2007, en els seus articles 63 (pàgina 23) i 130 (pàgina 38), el beneficiari de les presumptes ajudes il·legals és el propietari del València CF SAD, Meriton i Peter Lim.
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- A la venda pis ocupat en poble xicotet