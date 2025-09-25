La candidatura de l'Albufera a Reserva de la Biosfera busca el seu model de gestió
Els pobles del sud reunixen els col·lectius per a buscar les compatibilitats entre els usos tradicionals i la protecció de l'entorn
La població de Castellar-l'Oliveral ha sigut escenari de la nova jornada de participació ciutadana necessària per a avançar en la declaració del Parc Natural de l'Albufera com a Reserva de la Biosfera. D'acord amb les directrius que marca la Unesco, es requerix no sols el consens entre els ajuntaments riberencs -que ja existix-, sinó també la participació popular per a determinar la convivència entre les activitats tradicionals i les normatives que emanaran de la declaració, per a garantir la sostenibilitat de l'entorn natural.
En este cas, per això, van acudir experts naturalistes, tècnics municipals, tècnics de la Generalitat Valenciana, associacions de veïns, entitats mediambientals, membres de les comunitats de pescadors i caçadors, representants dels agricultors i regants, tècnics de les fundacions Clima Energia i Visit València i el director de la Reserva de la Biosfera de la Vall del Cabriol.
Les propostes de governança que s'han elaborat en les taules de treball, que s'han dividit en diferents eixos, directrius i línies d'actuació, s'han centrat en l'anàlisi de la possible estructura i els diferents òrgans de gestió amb què comptaria la Reserva de la Biosfera.
Avantatges de ser Reserva de la Biosfera
En este sentit, el director de la Reserva de la Biosfera de la Vall del Cabriol ha posat especial èmfasi en els beneficis que està generant esta declaració en este paratge natural situat a la província de Conca, i que està integrat en la Xarxa Espanyola de Reserves de la Biosfera.
La jornada ha conclòs amb una exposició dels compromisos polítics i una proposta de coordinació entre administracions, fonamentada sobretot en l'impuls rebut per la candidatura en l'acord històric entre ajuntaments.
El procés participatiu ja havia programat activitats similars a la Torre-Faitanar i Forn d'Alcedo i es rematarà en primera instància amb una reunió a Pinedo amb la resta de pedanies del Sud. Ja el mes de desembre està prevista la presentació oficial de la candidatura, en què s'analitzarà la viabilitat de les diferents propostes de gestió que realitzen tots els actors i municipis implicats en les activitats que diàriament es fan tant en l'Albufera com en el bosc de la devesa del Saler.
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- A la venda pis ocupat en poble xicotet