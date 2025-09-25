Els 20 municipis afectats per la DANA a l'Horta Sud creen un protocol davant d'emergències climàtiques
D'este procés resultarà un manual comú amb recomanacions pràctiques per a una resposta més eficaç
Els vint municipis afectats per la DANA de l'Horta Sud s'han unit per a establir una estratègia comuna de cara a garantir la seguretat de la ciutadania davant possibles catàstrofes climatològiques, com la que va arrasar la comarca el passat 29 d'octubre. Són conscients que per a evitar les conseqüències d'una altra DANA, és necessari tindre una resposta ràpida davant les alertes d'emergències.
Per a establir una estratègia d'actuació comuna, la Mancomunitat de l'Horta Sud ha acollit una reunió de coordinació juntament amb els 20 municipis de la comarca per a avançar en l'elaboració d'un protocol conjunt d'emergències davant fenòmens meteorològics adversos.
L'objectiu és que d'este procés resultarà un manual comú amb recomanacions pràctiques que permetrà donar una resposta més eficaç i coordinada i garantir la seguretat de la ciutadania.
Entre els ponents va estar present el comissari de la Policia Local d'Alfafar, que va explicar tot el treball que s'està desenrotllant per a la preparació d'un protocol general per a tota la comarca.
A més de representants de les forces de seguretat, també van estar representats els ajuntaments dels municipis. Va destacar la presència de l'alcalde de Picanya, Pepe Almenar, el d'Albal, José Miguel Ferris, el d'Aldaia, Guillermo Luján, o el de Beniparrell, Voro Masaroca, així com l'alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.
