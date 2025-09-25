Sanitat
Els sanitaris veuen "contraproduent" cobrar per reduir demora i creuen que "no millora la qualitat"
El nou model de productivitat de Sanitat premiarà l'"eficiència": reduir la demora o gastar menys en fàrmacs o material sanitari
"Irrealitzable". "Contraproduent". "Desigual". Estos són alguns dels qualificatius expressats pel personal sanitari sobre els barems del nou programa de productivitat addicional de la Conselleria de Sanitat que, en Atenció Primària, premia reduir les llistes d'espera a cinc dies o disminuir la factura de medicaments i material sanitari. Els detalls s'estan coneixent a comptagotes i Levante-EMV va publicar este dijous que sense complir estos dos criteris no es podrà rebre una prima addicional a principis del pròxim any, encara que es millore en la resta de categories. La quantitat per a percebre pot arribar a 6.000 euros entre els llocs de major responsabilitat.
La resolució base, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) a la fi de juliol, defenia que el sistema busca "donar una resposta eficaç a les creixents exigències del sistema sanitari" en un context de "elevada pressió assistencial"; la llista d'espera quirúrgica acumula 68.638 pacients en espera i la congestió en les consultes en els centres de salut i hospitals és notable. No obstant això, els professionals i sanitaris han mostrat el seu rebuig per la dificultat de complir amb els criteris obligatoris -clau es denominen-, per la falta de transparència i, sobretot, perquè pot ser contraproduent.
Així opinen els metges
Així es va expressar el dimecres la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic) en un comunicat en el qual va rebutjar el nou model perquè "no millora la qualitat del pacient" en Atenció Primària. Els facultatius consideren que els objectius són "poc realistes" i que pot tindre un impacte negatiu, ja que existix el "risc de reduir el temps dedicat a prevenció, atenció domiciliària, docència i investigació". De fet, l'entitat ha recomanat als seus membres no adherir-se al programa i no firmar els indicadors per a "deixar constància en acta del seu rebuig".
Tampoc convenç la Conferència Estatal de Sindicats Mèdics (CEM) en la Comunitat Valenciana, que creuen que estos indicadors claus "són inassolibles" i que, en moltes ocasions, "no depenen directament del treball del professional, sinó dels condicionants externs"; a més, opinen que no "hi ha referències que els avalen". Un d'ells és la falta de substituts perquè el període per a calcular la demora inclou períodes vacacionals en els quals, recorden, "majoritàriament no hi ha hagut reemplaçament". "Només s'han substituït algunes baixes laborals, però no se substituïxen en les lliurances de les guàrdies, ni en els dies de permís", insistixen des de l'organització. Quant a la reducció del gasto farmacèutic, són també pessimistes: les "consultes infinites" no permeten detindre's a prescriure un genèric o triar el medicament necessari, però que siga alhora el més eficient.
"Sense transparència"
El que no ha agradat tampoc són les formes; una cosa habitual des que el conseller Marciano Gómez va prendre les regnes de la cartera de Sanitat. "En la majoria de departaments no ha arribat al personal i només hi ha hagut alguns comunicats verbals i inespecífics -critica Eva Plana d'UGT-, i, en teoria, la productivitat addicional hauria d'haver començat a avaluar-se des de l'1 de juliol". Ella critica que este sistema "crea desigualtats entre el personal".
Des de CSIF, per part seua, han sol·licitat formalment la creació urgent d'una comissió de seguiment a la Conselleria de Sanitat perquè estos indicadors clau "generen incertesa". Al respecte, defenen que la informació oferida per la Generalitat Valenciana ha sigut "parcial i poc precisa", per la qual cosa demanen "transparència, equitat entre departaments, una avaluació real dels indicadors i seguretat jurídica per al sistema.
