Les víctimes veuen "mesquí" que Pampols parle de falta d'autoprotecció
Així ho han manifestat Mariló Gradolí i Rosa Álvarez després de comparéixer en la Comissió de Peticions del Parlament Europeu
"Autoprotecció és, quan està plovent i està entrant l'aigua a casa, no baixar al garatge pel cotxe, que és com van morir persones. I això no té a veure amb l'avís o el no avís". Així ho considerava esta mateixa setmana el vicepresident per a la Recuperació, Francisco José Gan Pampols. Unes paraules que "van caure com una bomba" entre els familiars de víctimes mortals de la DANA, que creuen que el Consell intenta responsabilitzar els morts de la seua pròpia defunció. "En cap dels casos va ser una imprudència de la ciutadania, sinó una negligència de l'administració", ha considerat Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació de Víctimes DANA 29 d'octubre de 2024 després de la compareixença de les víctimes en la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. En el mateix sentit, per a Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals DANA 29-O, les paraules de Pampols són "un insult" i un exemple de comportament "molt miserable".
"És una persona que no necessitava dir-ho perquè està d'eixida i no és polític, va vindre a fer una reconstrucció", ha denunciat Álvarez. Ha recordat que la seua associació i la de Gradolí, juntament amb altres associacions de damnificats per la DANA, es van reunir amb ell a principis de setembre per a conéixer el Pla Endavant detalladament. "Li vam donar un vot de confiança perquè no era polític i ens ha traït", ha lamentat. Creu la portaveu que el vicepresident "se'n podia haver anat per la porta més o menys gran i se'n va per la pitjor porta possible, dir que les persones que van morir baixant als garatges va ser perquè no tenien clares les prioritats".
"Cal ser molt miserable"
Així, ha coincidit que no ho tenien clar, però perquè "no hi havia coneixement perquè no s'havia traslladat el risc". "Això és del pitjor, no sé quina necessitat tenia este senyor de de tacar així tot el seu currículum militar i personal", ha destacat. A parer seu, "cal ser molt molt miserable per a dir això". "Ningú ens va traslladar que hi havia una alerta i no podíem autoprotegir-nos, encara que haguérem tingut tots els coneixements del món, encara que haguérem vingut del Japó el dia d'abans, amb tots els coneixements que hi ha allí d'autoprotecció", ha incidit. No coneixien el risc perquè el Consell, afirmen, no el va traslladar a la ciutadania.
En el mateix sentit ho ha expressat la portaveu de l'Associació de Víctimes DANA 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí. "No coneixíem el risc, no se'ns va traslladar, per tant no ens podíem protegir", ha defés. Gradolí ha criticat "l'intent de salvar el Consell dient que va ser la gent la que no es va protegir".
"Continuem demanant que dimitisca el Consell"
"És completament mesquí, no va haver-hi una alerta perquè la ciutadania poguera protegir-se". No és la primera vegada, creu, que s'intenta desviar la responsabilitat del Consell. "Primer intentant que la responsabilitat fora dels tècnics i després de la ciutadania", ha insistit. "És vergonyós i continuem demanant que tot el Consell dimitisca i també Carlos Mazón", ha conclòs. Però, això sí, s'han mostrat satisfetes per haver pogut comparéixer davant els eurodiputats.
