Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borsa

L'Ibex 35 manté els 15.100 punts en l'obertura malgrat obrir en 'roig'

La jornada es publicarà en el butlletí econòmic del Banc Central Europeu

Senyal de la Borsa de Madrid enfront de la façana de l'edifici, a Madrid (Espanya)

Senyal de la Borsa de Madrid enfront de la façana de l'edifici, a Madrid (Espanya) / Marta Fernández Jara

EP

MADRID

L'Ibex 35 ha iniciat la sessió d'este dijous amb una baixada del 0,14 %, la qual cosa ha portat el selectiu madrileny a mantindre la cota psicològica dels 15.100 enters i situar-se en els 15.173,2 punts vora les 9.00 hores, en una jornada en la qual es publicarà el butlletí econòmic del Banc Central Europeu (BCE).

En el terreny empresarial espanyol, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat la modificació de les característiques de l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc de Sabadell, segons ha informat este dijous el supervisor borsari, que ha ampliat el termini d'acceptació de l'operació fins al pròxim 10 d'octubre, inclòs.

Per part seua, Grenergy va obtindre un benefici net de 35 milions d'euros en el primer semestre d'enguany, el que suposa multiplicar per 70 els guanys de 500.000 euros aconseguits en el mateix període de 2024.

En el pla 'macro', la compravenda de vivendes es va disparar al juliol un 13,7 % respecte al mateix mes de 2024, fins a un total de 64.730 operacions, la major xifra en un mes de juliol des de l'inici de la sèrie, en 2007, segons ha informat este dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En els primers compassos de la sessió, les majors pujades dins de l'Ibex 35 se les anotaven ArcelorMittal (+0,43 %), Inditex (+0,34 %), Solaria (+0,28 %) i Acerinox, amb un avanç del 0,27 %.

En el costat negatiu se situaven Unicaja Banco, els títols del qual cedien un 2,36 % en l'obertura, i Amadeus, que presentava un descens del 0,82 %.

Les principals borses europees també obrien la jornada borsària de hui amb baixades. París perdia un 0,53 %; Frankfurt, un 0,41 %; Londres, un 0,36 %, i Milà, un 0,29 %.

El preu del barril de cru Brent, de referència per a Europa, descendia un 0,3 % en l'obertura dels mercats europeus i se situava en els 69,1 dòlars, mentres que en la seua cotització West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, baixava un 0,37 %, fins als 64,75 dòlars.

En el mercat de les divises, la cotització de l'euro davant del dòlar es col·locava en 1,1748 'bitllets verds', mentre que l'interés exigit al bo a 10 anys baixava fins al 3,310 %.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents