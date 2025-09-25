El ple de Dénia exigix al Consell que paralitze la privatització de la platja al costat del port
Reclama a la Generalitat que renaturalitze la zona de Tamarindes, racó entre el Raset i el dic, i preserve les dunes i vegetació de Tamarix, ja que actuen com a "protecció natural davant temporals"
El "no" de l'Ajuntament de Dénia al fet que es privatitze la platja entre el Raset i el port, àrea que es coneix com a Tamarindes, es plasmarà esta vesprada, en el ple ordinari, en un acord ferm i contundent. El govern local (PSPV i Compromís) aprovarà en el ple una moció per a exigir al Consell que paralitze la concessió per a construir en 6.000 metres quadrats d'este racó litoral (és domini públic portuari) un centre d'oci i de restauració, un "beach club", segons la líder local del PP i comissionada del Consell en el port de Dénia, Pepa Font.
El govern local li trasllada a la Direcció General de Ports que alçar un edifici de 9 altures en un espai de dunes i vegetació (amb els seus valuosos arbustos de gran port) és anar contra la realitat del canvi climàtic i provoca un gran "impacte mediambiental i urbanístic". La moció subratlla que la millor defensa contra els temporals és renaturalitzar este tram de costa i afermar les dunes.
També es fa ressò del rebuig ciutadà i dels col·lectius ecologistes a posar més formigó en la primera línia de mar de Dénia. I recalca que Ports ha anat a la seua i no ha comptat per a res amb l'ajuntament i els veïns. Va publicar la concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana sense traslladar abans el projecte al consistori. El govern local denuncia "la falta de diàleg institucional en decisions que afecten Dénia". I avisa que este projecte "competirà amb l'oferta hostalera i d'oci ja existent".
El director general de Ports, Marc García, va estar ahir a Dénia i ja va quedar clar que les postures són irreconciliables. El Consell tira avant amb la privatització d'este tram litoral. El govern local plantarà batalla i en el ple ja "fa un pas més amb l'objectiu de deixar constància oficial del malestar i de reclamar a l'administració competent que escolte la voluntat de Dénia".
El ple també insta la Conselleria a convocar de manera immediata l'Espai Port-Ciutat, un fòrum de participació i diàleg de Ports amb l'ajuntament.
Protesta dels veïns
El vot dels partits de la corporació ja es pot intuir. El govern local aprovarà la moció. El PP votarà en contra. Falta saber què votarà el regidor de Gent de Dénia, Mario Vidal. Al ple assistiran representants de Cultura Sostenible, col·lectiu que ja el diumenge va convocar una protesta (la van secundar més de 300 veïns) en la zona de Tamarindes.
