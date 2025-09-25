El PP rebutja demanar que Mazón vaja a declarar davant la jutgessa de la DANA
Els populars pregunten a Compromís quan reclamaran que Sánchez vaja als jutjats a parlar dels casos sobre el seu entorn
Amb contestacions sobre la responsabilitat de la gestió de la covid per part del Botànic, recordant que a ells també van tindre problemes per a accedir a la documentació del Consell quan governava l'esquerra o els casos judicials que afecten l'entorn familiar de Pedro Sánchez, el PP ha mostrat el seu rebuig a la moció de Compromís de demanar que Carlos Mazón acudisca a declarar de manera voluntària davant la jutgessa de la causa de la DANA.
Malgrat el "veto" de dos de les propostes de resolució del PSPV, les Corts ha acabat debatent sobre la possibilitat que el president de la Generalitat accepte l'oferiment de la titular del Jutjat de Catarroja i declare en la causa de la DANA. Ha sigut en una de les mocions de Compromís on també s'incloïa impulsar una nova Unitat Valenciana d'Emergències, assumir la gestió pública de l'atenció telefònica del 112 o exigir transparència en l'accés a la documentació del 29 d'octubre.
No obstant això, la moció plantejada pels valencianistes no té pinta que vaja a eixir aprovada vista la negativa del PP, que ha utilitzat el torn en contra, i la previsió que Vox també se sume a eixe rebuig. Els 'populars', a través del diputat José Juan Zaplana, no s'han mostrat en cap moment en contra d'esta compareixença voluntària, sinó que l'han esquivada, centrant-se en preguntar-li a Compromís quan demanaran que Sánchez "vaja a declarar voluntàriament" per casos del seu entorn.
Casos sobre Sánchez
"Son uns desgraciats", ha afegit el parlamentari del PP citant el germà del president del Govern, la seua dona, l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán o l'exministre José Luis Ábalos. "Els jutges d'eixos casos també fan el seu treball", ha insistit al mateix temps que ha desgranat que ells també van patir la dificultat d'accedir a documentació en temps del Botànic o que la covid va ser "la major catàstrofe" en vides sobre el poble valencià i que ací "la responsabilitat de protegir-nos" era del Botànic.
La resposta de Zaplana ha vingut precedida de la petició de Compromís, defesa per Jesús Pla. El diputat valencianista ha lamentat que Mazón porta "des del minut 0 obstruint la labor d'investigació", ha apuntat que se'ls han denegat "dades i informes tan rellevants" com les incidències del 112, la incorporació de bombers eixe dia o les prediccions meteorològiques i ha sentenciat: "Per moltes mentides o informació que intenten amagar, la veritat s'obri pas, i esta és que la negligència del Consell i de Mazón van ser la causa de tant de dolor".
Veto a les propostes
El debat d'esta moció ha arribat després que quedaren fora de l'orde del dia les dos propostes de resolució del PSPV en les quals, entre altres qüestions, reclamaven que Mazón deixara el seu aforament i declarara davant la jutgessa de la DANA. Malgrat els recursos de reposició presentats pels socialistes, la Mesa de les Corts ha mantingut el rebuig al fet que es debaten (i voten) perquè, segons assenyalen, no són qüestions de "política general".
Enfront d'això, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha anunciat que portaran als tribunals per prevaricació esta decisió de l'organisme de direcció de la cambra. Els socialistes consideren que és una decisió "arbitrària", ja que les dos mocions "complixen amb les condicions" del reglament (que siga política general i que s'haja parlat d'això en el debat). "Emprendrem accions legals", ha indicat Muñoz, un avís que ha provocat l'enuig en la Mesa, amb majoria del PP i presidida per Vox, que l'han acusat de "coaccions".
PP i Vox, per part seua, han indicat que la petició dels socialistes que Mazón renuncie a l'aforament és una "moció de censura encoberta" perquè només es pot renunciar a això quan es deixa l'acta de les Corts, cosa que significaria deixar de ser president, i és per això que s'ha impedit la seua tramitació. De fet, apunten que no hi ha cap mena de veto ni intent de retallar el debat parlamentari, ja que sí que s'ha debatut la de Compromís.
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- A la venda pis ocupat en poble xicotet