El procediment per l'ermita del Garbí continua obert
L'empresari José Ramón Mateu remarca que la titularitat de la parcel·la està «per determinar» i no hi ha una resolució ferma
El procediment administratiu per l'ermita del Garbí "continua obert" i "sense resolució ferma". Este és un dels missatges que ha volgut deixar clar l'empresari d'Estivella i edil de Vox, José Ramón Mateu, en relació a la notícia publicada per Levante-EMV respecte al fet que la Conselleria de Medi Ambient i l'ajuntament "havien posat fi a l'ocupació il·legal de l'ermita del Garbí quasi mes i mig després".
L'hostaler remarca que "no hi ha una resolució administrativa ni judicial" que "done per conclòs definitivament l'assumpte" ni "avale la qualificació d'ocupació il·legal.
En este sentit, assegura que la titularitat de la parcel·la «es troba pendent de determinar en via administrativa i, si és el cas judicial», atesa la controvèrsia existent, ja que, com ha estat informant este diari, ell afirma tindre «un títol de propietat», per molt que el consistori i la Conselleria de Medi Ambient la consideren municipal, com figura en el registre.
«A la disposició del poble»
Mateu reitera la seua voluntat que l'ermita «continue estant a la disposició del poble, com ho ha estat tradicionalment, preservant el seu caràcter obert i d'ús comunitari», afirma.
Després de tota esta polèmica sorgida des de mitjan mes de juliol, afig que "es reserva el dret d'exercitar les accions legals pertinents en defensa dels seus drets de propietat i honor".
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- A la venda pis ocupat en poble xicotet