Recollida de firmes per a limitar al preu dels lloguers a València
L'objectiu és aconseguir les 10.000 firmes per a presentar una iniciativa legislativa popular en les Corts
H.García
Compromís per València ha presentat este dijous la segona fase de la campanya “Que no te tiren”, una iniciativa que té com a objectiu “denunciar la greu situació de la vivenda a la ciutat i mobilitzar la ciutadania per a exigir solucions". "Eixim al carrer amb una campanya de recollida de firmes perquè considerem que la situació és molt greu i les solucions han d'aplicar-se ara, no d'ací a uns anys quan ja estiga tot perdut”, apunta la regidora valencianista Papi Robles.
“Fa un any vam començar amb esta campanya i la resposta de la gent va ser encoratjadora: vam aconseguir destapar més de 4.000 apartaments turístics il·legals. Hui fem un pas més perquè el problema de la vivenda no sols és una realitat, és un clam social”, ha explicat la portaveu de Compromís.
Segons l'edil valencianista, la situació s'ha agreujat en els últims mesos: “Tenim jóvens que no poden emancipar-se, famílies que viuen amb por a les pujades del lloguer i veïns expulsats dels seus barris per la pressió turística. Només en l'últim trimestre de 2024, 3.000 persones van ser expulsades de València. Si la tendència continua, estarem parlant de 12.000 a l'any. És el major canvi demogràfic de la ciutat en dècades, però ara la població no creix, sinó que se substituïx per perfils d'alt poder adquisitiu”.
Una recollida de firmes per a forçar a actuar
Esta nova fase de la campanya consistirà en una recollida de firmes, amb l'objectiu d'arribar a 10.000 suports, la mateixa xifra necessària per a impulsar una iniciativa legislativa popular en les Corts Valencianes.
Les firmes es podran arreplegar a través de la web quenotetiren.com i en més de 20 punts de la ciutat, on Compromís instal·larà taules en els barris fins al mes de desembre. “El que demanem és molt senzill: aplicar la declaració de ciutat "tensionada" que ja va aprovar l'Ajuntament amb Joan Ribó, per a poder topar els preus del lloguer. Una mesura que ja han aplicat ciutats com Barcelona o Pamplona i que Catalá es nega a aplicar, perquè està més preocupada a atraure nòmades digitals rics que a defendre les famílies que porten tota la vida vivint ací”, ha assenyalat Robles.
Una ciutat que expulsa els seus veïns i veïnes
La portaveu de Compromís ha denunciat que l'alcaldessa “està permetent que València es convertisca en un decorat turístic, amb preus només per a rics i amb el veïnat expulsat a les àrees metropolitanes mal connectades. Este és el model neoliberal del PP, el mateix que estan aplicant a Madrid i ara volen exportar a València”.
“Catalá té en un calaix l'última mesura que va aprovar el govern de Ribó, i mentres guarda les solucions ja aprovades, cada dia més famílies es veuen obligades a abandonar la seua ciutat. Nosaltres no ens hi resignem. Som la veu de la majoria social que vol regular els preus del lloguer, que vol que València continue sent la seua casa”, ha conclòs Robles.
