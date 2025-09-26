Compromís exhibix quasi mil al·legacions contra el canvi de topònim de la ciutat
La formació acusa a Catalá de convertir el tema en "una cortina de fum"
El Grup Municipal Compromís ha reeditat en sala de premsa el Debat sobre l'Estat de la Ciutat a la sala de premsa tornant a criticar obertament la gestió de l'alcaldessa María José Catalá. I s'ha centrat especialment en un tema, el canvi d'ortografia del topònim de la ciutat, no sols per la iniciativa, sinó "perquè és una cortina de fum per a tapar la seua mala gestió i el seu treball és solucionar problemes, no crear-ne de nous".
I per a això, han exhibit múscul en la quantia d'al·legacions presentades contra la decisió municipal de promoure el canvi, tant per l'accent tancat en valencià com per la doble denominació. I és que, xifres en la mà, "ha superat ja les 960 i només 40 d'elles són a favor del canvi de nomenclatura i estem segurs que superaran les mil. És el procés d'al·legacions més participatiu de l'última dècada". Per a la formació, la quantia d'al·legacions, incloent que el termini era en un període complicat, és un èxit. Al qual ells mateixos han contribuït facilitant el camí a través d'un enllaç web.
Defenien la portaveu Papi Robles i l'edil Pere Fuset que "quan vam normalitzar el nom només es van rebre cinc al·legacions i cap era en contra. Teníem un consens ciutadà i l'alcaldessa s'ha inventat un debat estèril. No està complint ni amb el seu programa, perquè anava a solucionar els problemes i només es dedica a llançar polèmiques que es rebutgen de ple".
Papi Robles va acusar a Catalá de tindre "al·lèrgia a la participació ciutadana. Va celebrar un debat amb traïdoria i es va trobar amb 45 entitats que li van dir que no estan a favor de la seua gestió" -això no és cert, perquè una part de les entitats, no menys acuradament convocades, van tindre un tarannà favorable a l'equip de govern- "i va buscar una fórmula, a més amb la traïdoria de l'estiu, perquè no hi haguera al·legacions i ha trobat el rebuig organitzat. Però amb això passa igual que en el Pla Director de l'EMT. Són processos perquè no hi haja resposta. Però si creu que fugint de la participació ho aconseguirà, s'equivoca".
Això de la reedició del debat sobre l'estat de la ciutat ve al cas que van tornar a enumerar el que consideren problemes de la ciutat: "Neteja, mobilitat, turistificació..." i que "la seua aposta és crear cortines de fum que no li han eixit bé".
Conflictes identitaris
Robles i Fuset rescaten records del passat: "els conflictes identitaris dels anys noranta estan superats. Tornar per ací no li funcionarà".
Més encara, fins i tot han apel·lat a Rita Barberá "perquè el tema ja era clar en 2009, encara que es fera la ronsa. El que es va fer en 2016" -aplicar-ho en la pràctica- "no va ser més que rematar la faena i el PP, encara que després va qüestionar alguna cosa legal, va votar a favor". En definitiva, "són els filòlegs els que ho han de decidir, no debats de barra de bar".
"El topònim ha de ser exclusivament en valencià amb naturalitat. Ningú que ve amb cotxe es passa de la ciutat per llegir-ho en valencià. Això no és Vitòria-Gasteiz" van concloure els edils, que van avisar que "es pot vorejar la prevaricació" amb este tema.
