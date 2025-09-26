Cotxes
Els aranzels dels EUA per a l'automoció europea baixen al 15 % des de l'1 d'agost
"Pas realment positiu", celebra l'Associació Europea de Fabricants d'Automòbils (ACEA)
Adrián Amoedo
La guerra comercial oberta per Donald Trump des de la seua butaca a la Casa Blanca té un nou episodi. En este cas, un que genera alleujament a l'altre costat de l'Atlàntic. El Departament de Comerç i l'Oficina del Representant Comercial dels Estats Units va confirmar una rebaixa en els aranzels aplicats als cotxes i els components d'automoció europeus, que passaran d'estar en el 27,5 % al 15 %. Este avanç, que a més tindrà efecte retroactiu des de l'1 d'agost, suposa consolidar els termes de l'acord comercial marc que les dos parts van aconseguir fa quasi dos mesos
Els canvis de política de Trump a escala comercial van portar a un enfrontament amb la UE que es va saldar a la primavera amb la imposició d'una tarifa del 27,5 % per a la indústria de l'automòbil, vital en sòl comunitari i en països com Espanya. Les converses van portar a l'acord aconseguit a la fi de juliol entre Trump i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i després dels compromisos executats per Brussel·les a l'agost en relació als aranzels als productes estatunidencs, la Casa Blanca va moure fitxa.
Les autoritats estatunidenques van publicar el dimecres el document en el qual es detallen les reduccions per als aranzels sobre una sèrie de productes, entre ells alguns vinculats a l'aeronàutica o farmacèutics. "Valore que la implementació dels nostres compromisos conjunts vaja per bon camí", va celebrar Maroš Šefčovič en la xarxa social X en un post amb una foto amb Jamieson Greer, representant comercial dels EUA, en el qual anunciava la reducció.
Per a la patronal de fabricants comunitària, ACEA, l'anunci suposa "un pas realment positiu cap a la reducció de les tensions comercials". "El comerç entre la UE i els EUA és vital per a tot el sector de l'automòbil i la certitud és crucial per a la planificació i la inversió a llarg termini de la nostra indústria», va avisar l'associació, que espera que en les negociacions posteriors es concreten "més detalls importants".
Amb la reducció, les autoritats federals nord-americanes hauran de retornar els diners cobrats en estos quasi dos mesos.
