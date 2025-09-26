Envien els sindicats a barracons a l'hospital de Dénia
UGT considera inacceptable que se'ls trasllade a barracons situats en el pati de càrrega i descàrrega i al costat de la morgue, i diu que esta ubicació ja la va desaconsellar en 2019 la Inspecció de Treball
La Conselleria sosté que ha de guanyar espai intern per a noves consultes i aules necessàries després d'aconseguir l'acreditació d'hospital universitari
La Conselleria de Sanitat ha anunciat hui una "reorganització interna" per a alliberar espai dins de l'hospital de Dénia per a destinar-lo a consultes i aules que són necessàries després d'aconseguir l'acreditació com a hospital universitari (els estudiants i residents necessiten biblioteques i espais d'estudi). La "reorganització" significa traslladar els sindicats a "unitats modulars". El sindicat UGT ha denunciat que això de les "unitats modulars" és un eufemisme. Advertix que se'ls vol traslladar a barracons situats en la zona de càrrega i descàrrega de l'hospital i al costat de la morgue.
UGT diu que els barracons no reunixen les condicions mínimes i que, a més, estan en un pati de trànsit de camions. "És un pati de mercaderies. En 2019, la Inspecció de Treball ja va indicar que, per tractar-se d'una zona de càrrega i descàrrega, no era adequada per a albergar servicis ni despatxos sindicals", ha advertit la delegada sindical Patricia Pelegrí.
Este sindicat considera que la reubicació "vulnera de facto la Llei de llibertat sindical", que obliga al fet que es dote els representants dels treballadors "d'un local adequat".
Patricia Pelegrí incidix en el fet que a l'hospital hi ha altres espais: àmplies zones verdes i una capella de grans dimensions. Qualifica de "vergonyosa" la reubicació. Afirma que els barracons i la decisió de col·locar-los en una zona de càrrega i descàrrega demostren "l'escàs respecte que es té a les organitzacions sindicals". Recorda que abans de la reversió (l'hospital i el departament de salut de Dénia van tornar a ser de gestió pública l'1 de febrer de 2024) els sindicats estaven mal repartits pels despatxos de l'hospital. Diu que en 2019, estos despatxos estaven al costat de la zona d'esterilització. "Durant un temps molts sindicalistes vam començar a trobar-nos malament". Després de les denúncies a Salut Laboral, se'ls va traslladar a la bibloteca. Ja llavors es va plantejar la mudança a barracons del pati de mercaderies. La Inspecció de Treball ho va desaconsellar.
"UGT porta des de 2019 fent tombs en este hospital sense tindre un despatx localitzable ni amb cobertura per a atendre els seus afiliats o qualsevol consulta. És inacceptable", recalca Patricia Pelegrí.
Agrupar els sindicats
Mentrestant, la Conselleria ha afirmat que els sindicats no tenien espai propi i "la seua distribució era dispersa i poc eficient". "Ara totes les forces sindicals estaran agrupades en el mateix entorn".
