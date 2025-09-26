Alpinisme
L'espanyol Carlos Soria, de 86 anys, trenca el rècord mundial coronant el cim del Manaslu
La gesta polvoritza la marca anterior, que tenia el japonés Yuichiro Miura, qui va escalar l'Everest en 2013 als 80 anys.
EFE
L'alpinista espanyol Carlos Soria, als seus 86 anys, ha fet història en el muntanyisme mundial este divendres en convertir-se en la persona de més edat a coronar un cim de més de 8.000 metres, després d'arribar al cim del Manaslu (8.163 m) a Nepal.
Soria va arribar al cim a les 5.30 del matí, hora local, segons va confirmar a EFE Mingma Sherpa, director de Seven Summit Treks, l'agència que va organitzar l'expedició. "Ara és l'escalador de més edat del planeta a aconseguir un pic per damunt dels 8.000 metres", va afirmar Sherpa. "Està fora de perill i descendint", va agregar.
La gesta polvoritza el rècord anterior, que tenia el japonés Yuichiro Miura, qui va escalar l'Everest en 2013 als 80 anys.
"Carlos és una inspiració. Demostra que la passió i la perseverança no coneixen límits d'edat", va dir a EFE Kami Rita Sherpa, el "recordista" mundial d'ascensions a l'Everest, qui va definir l'escalada de Sòria com "una celebració de la dedicació de tota una vida".
L'èxit de Soria en el Manaslu, una muntanya notòria per la seua dificultat, coincidix amb el 50 aniversari de la primera expedició espanyola a esta mateixa muntanya en 1975, en la qual ell mateix va participar.
Amb el cim del Manaslu, que ja havia coronat en 2010, a Soria només li queden dos dels 14 huitmils per a completar la llista, el Dhaulagiri a Nepal i el Shishapangma al Tibet. El Dhaulagiri ha sigut el seu gran desafiament, una muntanya que l'ha rebutjat fins a 15 ocasions des del seu primer intent en 1998.
Malgrat els contratemps, Soria ha construït un palmarés inigualable en la història de l'alpinisme. És l'únic escalador que ha coronat deu huitmils després de complir els 60 anys, incloent-hi cims tan exigents com el K2 als 65, el Makalu als 69, el Kangchenjunga als 75 i el Annapurna als 77.
La carrera de Soria va començar lluny de l'Himàlaia. Va començar a escalar les muntanyes d'Espanya als 14 anys mentres treballava com a tapisser a Madrid, un ofici que va mantindre fins a la seua jubilació.
"Mai he necessitat que em rescaten", va dir a EFE en una entrevista recent, just abans de començar la seua aclimatació per a este ascens. "En el moment en què arribe al cim, només pense a baixar ràpid. Eixe és el meu focus", va assegurar el muntanyista.
A més de les seues gestes en els huitmils, Soria també va completar el desafiament dels set cims —la més alta de cada continent— després de complir els 70 anys.
