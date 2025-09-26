Tribunals
El nou president de l'Audiència de València advertix que estarà "atent als intents bastos" d'incidir en la causa de la DANA
El magistrat José Manuel Ortega Lorente pren possessió del càrrec apadrinat pels companys Luis Manglano i Salvador Camarena Grau i amb un discurs en valencià
El magistrat José Manuel Ortega Lorente ha pres possessió com a president de l'Audiència de València amb dos gestos que suposen tota una declaració d'intencions: ha estat apadrinat pels magistrats Luis Manglano i Salvador Camarena Grau i ha iniciat el seu discurs en valencià. Ortega Lorente s'ha referit en el seu discurs a la instrucció de la DANA, els recursos de la qual ha revisat la secció segona de l'Audiència de València, que també presidix. El nou president de l'Audiència de València ha reivindicat que és "indispensable deixar actuar els jutjats competents en els processos en marxa per a depurar les responsabilitats en les quals poguera haver-se incorregut des de les administracions públiques".
Crítica legítima
També ha assenyalat que "la crítica a l'actuació judicial és legítima, és útil mentres es dirigix a assenyalar deficiències". Encara que també ha deixat caure un avís a navegants. "Quan la crítica perseguix fins espuris, pretén crear climes d'assetjament als jutges pel simple acompliment de la seua funció amb independència i des de l'escrupolós respecte a les normes i els procediments, excedix dels amples límits de l'admissible".
Millorar la resposta judicial
El nou president de l'Audiència de València ha assenyalat que "treballaré per la millora de la resposta judicial des del coneixement de les nostres decisions i de les nostres limitacions; d'igual manera, estaré atent per a assenyalar aquelles ocasions en les quals la crítica legítima es veja suplantada per intents bastos d'incidir en l'activitat judicial mitjançant estratègies distractores, hiperbòliques o deslleials", ha assegurat. Un advertiment que es produïx després que la magistrada de la DANA haja sigut perseguida per algunes de les acusacions d'ultradreta personades en la DANA.
Temps de polarització
A l'inici del seu discurs, Ortega Lorente ha assegurat: "Vivim temps de canvi. I de polarització. I en eixe context de crisi, sembla que tremolen els pilars del nostre model de convivència. La confiança en la Justícia, en el Poder Judicial com a contrapés que controla la legalitat, que garantix els drets fonamentals i les llibertats públiques, exigix que es protegisquen institucionalment les condicions imprescindibles per al seu correcte exercici".
El nou president de l'Audiència de València també ha assenyalat que "el Poder Judicial només complix els fins que el legitimen institucionalment si cada un dels que l'integrem, jutges i magistrats, podem resoldre amb independència. La independència judicial és imprescindible perquè la correcta aplicació de les normes prevalga en la resolució del conflicte i perquè els involucrats en el litigi puguen confiar que qui resol no atén uns altres fins que els que el legitimen com a poder".
I ha afegit que "també és necessari que els qui tenim encomanada la tasca i ens veiem emparats per les garanties pròpies d'un poder de l'Estat exercim l'activitat de jurisdicció, de dir en dret, amb responsabilitat. Responsabilitat implica autorestricció, identificació i control dels nostres propis prejuís, actualització permanent dels nostres coneixements i adaptació dels nostres mètodes de gestió de la decisió a les novetats que exigix una societat en ràpid i continu desenrotllament".
