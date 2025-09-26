Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV de Xirivella denuncia falta de professorat en els centres públics

El grup manifesta que en el CEIP Ramon i Cajal falta per cobrir un especialista en anglés des de fa més d'any i mig

Educació pública a Xirivella.

Educació pública a Xirivella. / PSPV

Redacción Levante-EMV

Xirivella

La falta de professorat en centres públics s'ha convertit en una situació generalitzada, però també en particular a Xirivella. "Quasi tres setmanes després de l'inici del curs i en els centres públics de Xirivella continuen sense comptar amb tot el personal necessari, una situació que afecta greument la qualitat educativa i sobrecarrega els equips directius i claustres de professorat", denuncien des del grup municipal PSPV-PSOE.

El PSPV manifesta que "les adjudicacions setmanals iniciades el 3 de setembre no han permés completar les plantilles, i encara no s'ha incorporat els mestres que falten en els centres d'infantil i primària Gregori Mayans, Ramon i Cajal, Rei En Jaume i Antonio Machado". Concretament, segons explica el grup, la Conselleria d'Educació "no ha cobert a hores d'ara dos tutories en el Gregori Mayans i el Machado, respectivament, que servixen de suport a les tasques de les direccions de centre. En el Rei En Jaume cal un mestre d'educació física i un altre necessari per a tirar avant un programa de reforç de competència lectora".

Falta en les especialitats

Així mateix, detallen que la situació "més greu" es viu en el Ramon i Cajal, on "no s'ha cobert una baixa des de fa més d'un any i mig d'un mestre especialista en anglés i, és més, ni apareix ni s'espera la vacant en la convocatòria d'adjudicacions". D'altra banda, també es fan ressò de la situació de l'escola d'adults de la població, que "està immersa en el mateix problema, des que han començat les classes no estan cobertes les places de tres professors, un d'anglés, un altre d'informàtica i un altre de matemàtiques".

El PSPV reclama a l'equip de govern de Xirivella “compromís amb l'educació, seguiment i reivindicació i que la Regidoria d'Educació demane a la Conselleria la cobertura immediata de totes les vacants i baixes. En esta situació, els majors perjudicats són els els alumnes i les alumnes”, explica Encarna Martí, del grup municipal socialista.

