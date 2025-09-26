El PSPV de Xirivella denuncia falta de professorat en els centres públics
El grup manifesta que en el CEIP Ramon i Cajal falta per cobrir un especialista en anglés des de fa més d'any i mig
La falta de professorat en centres públics s'ha convertit en una situació generalitzada, però també en particular a Xirivella. "Quasi tres setmanes després de l'inici del curs i en els centres públics de Xirivella continuen sense comptar amb tot el personal necessari, una situació que afecta greument la qualitat educativa i sobrecarrega els equips directius i claustres de professorat", denuncien des del grup municipal PSPV-PSOE.
El PSPV manifesta que "les adjudicacions setmanals iniciades el 3 de setembre no han permés completar les plantilles, i encara no s'ha incorporat els mestres que falten en els centres d'infantil i primària Gregori Mayans, Ramon i Cajal, Rei En Jaume i Antonio Machado". Concretament, segons explica el grup, la Conselleria d'Educació "no ha cobert a hores d'ara dos tutories en el Gregori Mayans i el Machado, respectivament, que servixen de suport a les tasques de les direccions de centre. En el Rei En Jaume cal un mestre d'educació física i un altre necessari per a tirar avant un programa de reforç de competència lectora".
Falta en les especialitats
Així mateix, detallen que la situació "més greu" es viu en el Ramon i Cajal, on "no s'ha cobert una baixa des de fa més d'un any i mig d'un mestre especialista en anglés i, és més, ni apareix ni s'espera la vacant en la convocatòria d'adjudicacions". D'altra banda, també es fan ressò de la situació de l'escola d'adults de la població, que "està immersa en el mateix problema, des que han començat les classes no estan cobertes les places de tres professors, un d'anglés, un altre d'informàtica i un altre de matemàtiques".
El PSPV reclama a l'equip de govern de Xirivella “compromís amb l'educació, seguiment i reivindicació i que la Regidoria d'Educació demane a la Conselleria la cobertura immediata de totes les vacants i baixes. En esta situació, els majors perjudicats són els els alumnes i les alumnes”, explica Encarna Martí, del grup municipal socialista.
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- Mazón fica el valencià en el Debat: demanarà al Ministeri fer-lo optatiu en les PAU per a “posar fi a la discriminació”