Quartell posa en orde el seu barranc

Una inversió de més de 40.000 € permet a l'ajuntament llevar centenars de canyes i mala herba amb ajuda provincial

La màquina, en ple treball.

La màquina, en ple treball. / Levante-EMV

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

Una inversió de més de 40.000 € ha permés a l'Ajuntament de Quartell condicionar el seu barranc amb intervenció de neteja que millora l'entorn i el prepara davant possibles avingudes d'aigua o incendis.

Les labors de desbrossament i retirada de mala herba acumulada en el llit i vessants del barranc s'han desenrotllat recentment, després d'obtindre el vistiplau de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

L'ús de maquinària pesant per a netejar totes les zones inaccessibles manualment ha facilitat la intervenció.

El llit del barranc des de la Font de Quart fins a la zona de la piscina municipal de Quartell, així com el tram entre l'autovia i la Nacional-340 i el conegut popularment com a camí de la Volta, han sigut zones d'actuació preferents.

Imagen de la zona limpiada.

Imatge de la zona netejada. / Levante-EMV

Un dels eixos centrals de la intervenció és el foment de la conservació del medi ambient, així com promoure la biodiversitat i previndre tant de possibles incendis com avingudes d'aigua incontrolades.

Ajuda

La millora d'este entorn s'ha desenrotllat amb una ajuda de la Diputació de València de 40.000 euros que sufraga el 85 % de la intervenció.

El regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Ferran Alabadí, ha valorat esta ajuda com a imprescindible per a dur a terme l'obra i mantindre net l'entorn natural. "Quartell millora amb la cura del nostre entorn natural i esta és una de les apostes fonamentals de l'equip de govern”, afirma.

