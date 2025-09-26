Salvador Navarro deixarà la vicepresidència de la CEOE
Mantindrà la presidència de la Comissió de Relacions amb les Corts i el Senat de la patronal espanyola després de renunciar a presidir la CEV
El president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, renuncia no sols a revalidar este càrrec, sinó també el seu lloc en la vicepresidència de la CEOE. No obstant això, Navarro mantindrà la presidència de la Comissió de Relacions amb les Corts i el Senat de la CEOE, han explicat a este diari fonts de la patronal, que han precisat que deixarà la vicepresidència al novembre, després de les eleccions en la CEV, i que, a partir d'eixe moment, serà el president de la patronal espanyola, Antonio Garamendi, qui decidisca qui el substituïx.
Este anunci es produïx res més acabar la roda de premsa del president de la patronal del metall Femeval, Vicente Lafuente, en la qual este ha explicat la seua candidatura per a succeir Navarro i s'ha mostrat a favor que Navarro continue amb les seues responsabilitats en la CEOE: “M'agrada tindre'l allí i es tracta de treballar en equip”, ha incidit.
Lafuente
Lafuente, en la roda de premsa, ha explicat que vol adaptar l'organització "als nous temps" des del "major consens possible", i ha assegurat que la seua seria una presidència "coral".
En la seua intervenció, el futur candidat a presidir la CEV ha elogiat el treball de Navarro en la CEOE. "Jo crec que és molt bo per a la Comunitat Valenciana, perquè està fent un paper important. Ací no es tracta de rei mort, rei posat. Salvador Navarro ho està fent molt bé. Jo necessite Salvador Navarro en la CEOE".
