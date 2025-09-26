UK
Sánchez aborda els reptes globals en la cimera de líders progressistes a Londres este divendres
A la cita acudiran líders polítics i experts de vora 40 països
EFE
El president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, abordarà este divendres a Londres els reptes globals i el futur del multilateralisme en la Cimera d'Acció Per al Progrés Global, a la qual acudiran líders polítics i experts progressistes de vora 40 països.
D'acord amb el programa de la cimera, el president del Govern espanyol participarà com a ponent en el panell titulat "El futur del multilateralisme: Una coalició per a abordar reptes globals" junt amb l'exprimera ministra de Nova Zelanda Jacinda Ardern i moderat per l'assessor polític estatunidenc i director del Centre per al Progrés Americà (CAP), John Podesta.
A més de Sánchez, la trobada comptarà amb altres conferenciants d'alt nivell com els primers ministres britànic, Keir Starmer; australià, Anthony Albanese, canadenc, Mark Carney, i la danesa, Mette Frederiksen, entre altres.
Starmer, com a amfitrió, aprofitarà la cita en la capital britànica per a fer una crida als líders progressistes que no han de tindre por d'abordar "problemes socials difícils" com la immigració, segons va avançar l'organització en un comunicat.
Segons el parer de Starmer, "durant massa anys ha sigut molt fàcil per a la gent vindre ací, caure en l'economia submergida i romandre ací il·legalment. No és una política d'esquerra compassiva recórrer a una força laboral que explota els treballadors estrangers i soscava els salaris justos, sinó el simple fet que cada nació necessita controlar les seues fronteres", segons s'indica en el comunicat.
D'acord amb mitjans britànics, s'espera que Starmer també anuncie en la cimera els seus plans d'introduir un nou sistema d'identificació digital obligatori en tot el Regne Unit, amb l'objectiu de controlar la migració i l'ocupació il·legal.
Així mateix, el primer ministre britànic també defendrà una política progressista de "renovació patriòtica" enfront de polítiques "divisives de decadència" que s'aprofiten dels problemes dels treballadors.
La Cimera d'Acció per al Progrés Global, organitzada per Labour Together, l'Institut d'Investigació de Polítiques Públiques (IPPR) i el Fons d'Acció del Centre per al Progrés Americà (CAP Action), centrarà la seua agenda en la seguretat nacional, la migració en una era global i la construcció de societats justes basades en la solidaritat i reciprocitat.
El director executiu de Labour Together, Matthew Upton, va dir en una nota que la conferència aspira a ser l'"antídot" contra la inseguretat que genera l'auge de la dreta populista en el món "amb el desenrotllament d'idees i estratègies que ens facen més forts i segurs i que retornen a la gent l'esperança i la confiança en el seu futur".
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- Lorca i l’homosexualitat en l’Espanya dels anys vint i trenta, en la nova exposició de La Nau
- La nova manifestació contra Mazón tindrà doble eixida des de València i Paiporta
- Sánchez confirma l’ampliació de l’aeroport de València, que rondarà els 400 milions d’inversió
- ‘Seràs per sempre’: Xàtiva acull la preestrena oficial del documental sobre Estellés
- Mazón fica el valencià en el Debat: demanarà al Ministeri fer-lo optatiu en les PAU per a “posar fi a la discriminació”