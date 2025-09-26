Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trànsit a València: consulteu totes les retencions

Segons la DGT, hi ha circulació lenta en la Pista de Silla i en l'accés a València està pràcticament col·lapsat

La línia 6 i 8 de Metrovalencia circula amb retards

Imatge de la caravana a l'altura de Quart de Poblet en la V-30

Imatge de la caravana a l'altura de Quart de Poblet en la V-30 / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Nous problemes en el trànsit a València. Segons ha informat la Direcció General de Trànsit, hi ha circulació lenta en la Pista de Silla en direcció Port de València i en direcció Barcelona/Madrid. Els accessos a València estan pràcticament col·lapsats.

En l'A-7, en el quilòmetre 330 a l'altura de les Simetes, en direcció cap a Alacant, està el carril dret tallat per accident.

En la carretera CV-35, des del km 14 a San Antonio de Benagéber fins al quilòmetre 10 en Cruz de Gracia, i en direcció València també hi ha circulació lenta. En la V-30, a l'altura de la Canyada, també hi ha tres quilòmetres de circulació lenta des del quilòmetre 16.2 en direcció Alacant.

Metrovalencia

Per part seua, les línies 6 i 8 de Metrovalencia circulen amb retards.

