Tenis
Així ha sigut la semifinal del torneig de Tòquio entre Alcaraz i Ruud
Redacción
Carlos Alcaraz va haver de recórrer al seu millor repertori per a remuntar l'avantatge inicial del noruec Casper Ruud (3-6, 6-3 i 6-4), aconseguir la seua victòria 66 de la temporada i arribar a la final del torneig de Tòquio que disputarà contra l'estatunidenc Taylor Fritz.
El número 1 del món es va sobreposar davant el gran encontre i la resistència de Ruud, al qual havia guanyat en quatre dels cinc enfrontaments previs, i va necessitar dos hores i deu minuts per a fer-se amb el triomf.
Alcaraz, de 22 anys, va aconseguir, per primera vegada en la seua carrera, les 66 victòries en un mateix any i es va situar en la desena final del curs, la novena consecutiva, a la recerca de l'octau trofeu del 2025.
Alcaraz s'enfrontarà a Taylor Fritz, que prèviament va guanyar el seu compatriota Jenson Brooksby per 6-4 i 6-3.
