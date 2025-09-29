Calp porta la seua gamba blanca a Alacant Gastronòmica
Calp promocionarà el seu peix i marisc fresc i ho farà al costat de la Confraria de Pescadors i els xefs José Manuel Miguel i Diego Laso
L'Ajuntament de Calp participarà amb un estand propi en la VII edició de la fira Alacant Gastronòmica, que se celebrarà del 3 al 6 d'octubre en el recinte firal IFA d'Alacant. Durant els quatre dies del certamen, es desenrotllaran diverses activitats de promoció de la gastronomia local, amb especial atenció a la gamba blanca de Calp, recentment reconeguda amb un distintiu de qualitat.
La inauguració oficial de la fira tindrà lloc el divendres 3 d'octubre a les 12.00 hores i, des d'eixe moment, Calp donarà protagonisme al seu "Peix de Calp". La seua presència és en col·laboració amb la Confraria de Pescadors, l'Associació d'Empresaris de Calp (AEMCO) i CREAMA. A través d'esta acció conjunta es posarà en valor la qualitat de la gamba blanca calpina mitjançant dos degustacions diàries, programades a les 12.00 i 19.00, que s'oferiran en el mateix estand.
A més, el municipi participarà també en l'espai “Saborea Costa Blanca”, organitzat pel Patronat de Turisme Costa Blanca, una plataforma que permet als municipis i les entitats de la província donar a conéixer la seua riquesa gastronòmica i els seus productes locals. En este marc, Calp protagonitzarà un showcooking el divendres 3 d'octubre d'11.00 a 11.45, en el qual els xefs José Manuel Miguel i Diego Laso cuinaran junts propostes culinàries basades en els sabors tradicionals de la localitat.
Amb esta participació, l'Ajuntament de Calp reforça la seua estratègia de promoció turística i gastronòmica, apostant per productes locals d'alta qualitat, sostenibles i amb identitat pròpia.
