Cost de la vida
La inflació escala dos dècimes més al setembre i es col·loca en el 2,9 %
En canvi, l'IPC subjacent, que no té en compte els preus dels aliments i l'energia, baixa al 2,3 %
Els preus de l'electricitat i, sobretot, els dels carburants han ajudat a pujar este setembre l'índex de preus al consum (IPC) fins al 2,9 %, segons la dada avançada publicada este dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Este nou repunt acosta la inflació al 3 % que alguns analistes havien previst per a este setembre, conseqüència de l'augment de preus en alguns servicis, especialment els relacionats amb el turisme. És l'índex més elevat des del febrer passat.
Amb tot, el Ministeri d'Economia l'atribuïx al denominat efecte base de la inflació, és a dir, que la taxa actual, que es calcula en comparació amb la del mateix mes de l'any anterior, puja perquè l'IPC l'any passat en eixe segment va ser molt baix. Este efecte pot donar una imatge fins a un cert punt distorsionada de la inflació real. De fet, subratlla Economia, la inflació subjacent, que exclou els preus més fluctuants de l'energia i els aliments no elaborats, continua la seua senda descendent cap a l'objectiu del Banc Central Europeu (que és del 2%) i cau una dècima enfront de la taxa d'agost, fins al 2,3%, en el mateix càlcul interanual.
Davant esta situació de pujada de l'IPC general, són ja diverses les organitzacions que consideren que els salaris han de continuar creixent "que s'ha d'avaluar l'impacte de la pujada dels aranzels i dels enfrontaments a Orient Mitjà per a evitar un futur episodi inflacionari que puga absorbir les actuals millores retributives i perjudicar la capacitat competitiva de la nostra economia". Altres organismes lamenten que "l'IPC no reflectix tota la pujada del cost de la vida, no inclou el cost de comprar la vivenda, el preu de la qual està disparat", indica el sindicat CCOO.
