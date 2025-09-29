L'alerta roja deixa quasi 550.000 alumnes sense classe en tota la Comunitat Valenciana
Un total de 239 municipis suspenen la seua activitat lectiva per a este dilluns per la situació meteorològica
Fins a 542.964 alumnes de la Comunitat Valenciana no han acudit este dilluns 29 de setembre a classe. Segons informa la Conselleria d'Educació, els centres educatius de 243 municipis no han obert les seues portes este dilluns per l'alerta roja decretada per l'Aemet per a tota la jornada i que ja ha deixat importants precipitacions per damunt dels 100 litres per metre quadrat a la província de Castelló, en localitats com Cabanes o la Vall d'Uixó, i més de 50 en zones afectades per la DANA de fa un any com Aldaia o Pedralba.
En total, segons informa Educació, encarregada de fer el balanç d'una decisió sobre la qual tenen les competències els ajuntaments, s'han suspés les classes en 243 municipis de la Comunitat Valenciana. La majoria són de la província de València, on hi ha 215 localitats amb els seus centres escolars tancats, afectant 438.664 alumnes. És a dir, més del 80 % de l'estudiantat que este dilluns no vaja a classe és de la província de València.
Composta per 266 municipis, la suspensió de classes en 215 significa que han decidit prendre esta mesura huit de cada deu ajuntaments de la província que va patir fa just onze mesos la DANA. De fet, tots els municipis afectats per la catàstrofe del 29 d'octubre de 2024 han pres la decisió de tancar els seus centres educatius este dilluns. També l'Ajuntament de València, que va informar de la seua decisió el diumenge a la vesprada, primer per a les pedanies del sud i després ampliant a tot l'àmbit municipal.
És a dir, després de creuar les dades no hi haurà classe en tots els municipis de la província de València excepte Aielo de Rugat, Alfar, Alfauir, Algar de Palància, Almiserà, Atzeneta d’Albaida, Alfarb, Macastre, Millares, Palmera, Teresa de Cofrentes, Terrateig, Titaguas, Torrebaja, Torrella, Torres Torres, Vallanca, Vallés y Villargordo del Cabriel.
Menor a Alacant
L'afecció és una mica menor a Castelló, on el pitjor de l'episodi de pluges estava previst per a la nit del diumenge al dilluns i per al matí del 29 de setembre. En total, són 23 els municipis que no han obert les seues portes en el primer dia de la setmana deixant a 84.446 alumnes sense classe després d'una última actualització a mitjan matí que incloïa Almassora, el CRA Serra d'Espadà-Millars, Peníscola i Santa Magdalena de Polpis que se sumen a les localitats més poblades d'esta província com Castelló, Vila-real i Borriana.
Finalment, la província d'Alacant és la que menys suspensions de classe patix, també perquè és on es donen les previsions meteorològiques menys adverses. En total, són només cinc els municipis que han decidit no obrir els seus centres educatius per precaució: Elda, Petrer, Villena, el Pinós i Monòver. En total, s'han quedat sense classe este dilluns davant l'avís d'Aemet 19.854 alumnes.
Sense universitats
Al tancament de col·legis, escoletes, instituts i centres de formació professional se suma el de les universitats, amb diferents actuacions. La Universitat de València i la Politècnica de València han suspés l'activitat lectiva en tots els seus campus (inclouen, per exemple, el d'Ontinyent i el d'Alcoi), igual que centres privats com la Catòlica o el CEU, mentres que la Universitat Jaume I de Castelló ha passat el seu funcionament a en línia.
