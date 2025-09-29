Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
El radar confirma la presència d'un tren de tempestes sobre la mar que podria descarregar en la costa
La Comunitat Valenciana s'ha tornat a veure afectada per un potent tàlveg atmosfèric i una profunda inestabilitat atmosfèrica motivada per l'acció de l'huracà Gabriel, que ha arribat a la península Ibèrica en forma de borrasca. Davant este panorama meteorològic, Emergències va decidir ahir decretar l'alerta roja i enviar un Es Alert a tota la població situada entre el litoral nord de Castelló i la província de València.
Des d'ahir a la vesprada, les tempestes han descarregat amb força en alguns punts de la Comunitat Valenciana. De matinada, el pitjor s'ha viscut a Castelló i en punts de la província de València, com Aldaia, on s'han registrat més de 50 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
Al llarg del dia, els trens de tempestes han assotat amb força les comarques de la Safor, la Marina i la Ribera, amb més de 200 litres arreplegats a Pinet.
No obstant això, des de l'Aemet i la resta d'organismes públics coincidixen en el fet que els models meteorològics preveuen que la situació podria empitjorar en les pròximes hores a la província de València i l'àrea metropolitana de la capital.
Imatge de radar
L'arribada de les tempestes des de la mar
Acumulat de pluja
