Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts

Els ajuntaments demanen màxima prudència a la ciutadania

Cecopal a Cullera.

Cecopal a Cullera. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

La Ribera ha suspés les seues classes este dilluns amb motiu de l'alerta roja decretada per les fortes pluges. L'Agència Estatal de Meteorologia ha informat que durant el dia de demà, dimarts 30 d'octubre, es manté l'avís taronja. Molts municipis convoquen esta vesprada les seues CECOPAL per a establir les mesures que es duran a terme durant el dimarts, entre les quals es troba la suspensió o no de la jornada lectiva.

L'Ajuntament de Cullera ha sigut el primer a anunciar la suspensió de classes en tots els centres escolars i instituts durant este dimarts. L'alcalde de la localitat, Jordi Mayor, ha assenyalat que "se suspendrà l'activitat educativa en la localitat perquè les famílies es puguen organitzar". "Hem tingut un matí molt tranquil, però s'espera que durant les pròximes hores la pluja siga amb major intensitat", insistix.

En paraules del primer edil, l'alerta es manté fins a les 12 h del migdia de demà, per la qual cosa "a la vesprada es podrien obrir algunes instal·lacions".

L'Ajuntament de Sueca també ha decretat la suspensió en els últims minuts. A més, esta vesprada es reuniran per a establir noves mesures si fora necessari.

Llombai, Albalat de la Ribera i el Perelló s'acaben de sumar a la suspensió de la jornada lectiva durant este dimarts. Albalat de la Ribera, per part seua, també ha decidit tancar el poliesportiu, el cementeri, la biblioteca, el centre de dia, els parcs i jardins per a evitar desplaçaments innecessaris.

Noticias relacionadas y más

Municipis que suspenen les classes el dimarts

  • Cullera
  • Sueca
  • Llombai
  • Albalat
  • El Perelló
  • Llaurí
  • Riola
  • Montroi

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents