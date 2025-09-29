Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
Els ajuntaments demanen màxima prudència a la ciutadania
La Ribera ha suspés les seues classes este dilluns amb motiu de l'alerta roja decretada per les fortes pluges. L'Agència Estatal de Meteorologia ha informat que durant el dia de demà, dimarts 30 d'octubre, es manté l'avís taronja. Molts municipis convoquen esta vesprada les seues CECOPAL per a establir les mesures que es duran a terme durant el dimarts, entre les quals es troba la suspensió o no de la jornada lectiva.
L'Ajuntament de Cullera ha sigut el primer a anunciar la suspensió de classes en tots els centres escolars i instituts durant este dimarts. L'alcalde de la localitat, Jordi Mayor, ha assenyalat que "se suspendrà l'activitat educativa en la localitat perquè les famílies es puguen organitzar". "Hem tingut un matí molt tranquil, però s'espera que durant les pròximes hores la pluja siga amb major intensitat", insistix.
En paraules del primer edil, l'alerta es manté fins a les 12 h del migdia de demà, per la qual cosa "a la vesprada es podrien obrir algunes instal·lacions".
L'Ajuntament de Sueca també ha decretat la suspensió en els últims minuts. A més, esta vesprada es reuniran per a establir noves mesures si fora necessari.
Llombai, Albalat de la Ribera i el Perelló s'acaben de sumar a la suspensió de la jornada lectiva durant este dimarts. Albalat de la Ribera, per part seua, també ha decidit tancar el poliesportiu, el cementeri, la biblioteca, el centre de dia, els parcs i jardins per a evitar desplaçaments innecessaris.
Municipis que suspenen les classes el dimarts
- Cullera
- Sueca
- Llombai
- Albalat
- El Perelló
- Llaurí
- Riola
- Montroi
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions
- El nou president de l'Audiència de València advertix que estarà 'atent als intents bastos' d'incidir en la causa de la DANA
- Mazón fica el valencià en el Debat: demanarà al Ministeri fer-lo optatiu en les PAU per a “posar fi a la discriminació”
- Les escriptores Maria Beneyto i Angelina Gatell, protagonistes a Burjassot
- Una associació de víctimes de la dana es concentrarà davant les Corts el dia del debat de política general: “Mazón continua mentint”