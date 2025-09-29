Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hollywood

Trump anuncia aranzels del 100 % a les pel·lícules fetes fora dels Estats Units

Al maig ja havia llançat una amenaça similar

Estrela dedicada a Donald Trump en el passeig de la Fama de Hollywood, a Los Angeles.

Estrela dedicada a Donald Trump en el passeig de la Fama de Hollywood, a Los Angeles. / EFE

Idoya Noain

Idoya Noain / Quim Casas

Nueva York / Barcelona

El guió de la segona presidència de Donald Trump s'està escrivint amb els aranzels com un dels seus recursos principals i este dilluns li ha tocat al cinema. El republicà ha anunciat amb un missatge en Truth Social que imposarà gravàmens del 100 % “a totes i cada una de les pel·lícules fetes fora dels EUA”.

Com acostuma quan fa els seus anuncis per xarxes socials, Trump no ha donat detalls de com funcionaria eixe nou règim aranzelari, un autèntic terratrémol en el món audiovisual amb el qual ja havia amenaçat al maig, una amenaça després de la qual la Casa Blanca va anunciar que no hi havia una decisió definitiva.

Guerres internes

El que el missatge de Trump este dilluns sí que evidencia és com usa una guerra comercial d'impacte global amb un enfocament polític domèstic. En el seu anunci d'este dilluns, en el qual assegura que “altres països han estat robant” el negoci cinematogràfic estatunidenc amb tanta facilitat “com robar-li caramels a un xiquet”, afirma que Califòrnia, l'estat que inclou Hollywood, ha sigut “colpejat amb especial duresa” i aprofita per a disparar contra Gavin Newsom. El governador demòcrata s'ha alçat com l'arxienemic polític del president, que en el seu missatge el qualifica “d'incompetent i feble”.

