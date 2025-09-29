València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
Els alumnes de les pedanies del sud, Malva-rosa, Cabanyal o Natzaret seguiran sense classes un dia més
El trànsit en els accessos i la densitat de trànsit a la ciutat s'ha desplomat hui fins a un 70 %
València mantindrà tancats bona part dels seus centres escolars en la jornada de demà. Així ho ha explicat l'alcaldessa de la ciutat, María José Catalá, després d'acudir a l'última reunió del Cecopal, òrgan municipal d'emergències constituït ahir a les 13 hores per a seguir l'evolució de l'alerta roja meteorològica.
La primera edil ha explicat que les primeres hores de l'alerta han transcorregut sense incidències greus, amb la vigilància constant dels bombers durant tota la nit. "Però seguim pendents de l'evolució del temporal perquè sabem que possiblement les hores més complicades per a la ciutat arriben durant esta vesprada", ha assenyalat Catalá abans de reiterar, com ja fera ahir, la sol·licitud a la ciutadania de mantindre's informada pels canals oficials i evitar tots els desplaçaments tant com siga possible.
Sobre les previsions en constant canvi sobre un temporal que podria deixar els majors registres en el cap i casal, l'Aemet ha canviat fa escassos minuts els seus alertes i ha fixat l'alerta taronja per a esta nit i demà —en principi era groga—, de manera que l'ajuntament ja ha pres les primeres mesures per a la jornada del dimarts: se suspén l'activitat docent en tots els centres educatius que segons el Patricova estan en zones inundables, més tots els afectats per la DANA i aquells que es troben en la zona litoral: Malva-rosa, Cabanyal, Natzaret, Pinedo i el Saler.
Centres escolars en zones inundables i pedanies afectades per la DANA (a falta de conéixer el llistat de la façana marítima):
- CEIP Camí de l’Horta Benimàmet-Beniferri
- CEIP José Senent Masarrochos
- IES Isabel de Villena València
- CEIP Vicente Blasco Ibáñez València
- Escola Privada de Música del Palmar Palmar (El)
- Escola Privada de Música Agrupació Musical Masarrochos
- Centre Estranger Valencia Montessori SchoolValència
- Centre Privat Nuestra Señora del Rosario València
- CEIP Forn d’Alcedo Forn d’Alcedo
- CEIP Padre Manjón València
- Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-OliveralCastellar-Oliveral
- Escola Privada de Música C.Instr. Musical Castellar-OliveralCastellar-Oliveral
- IES El Ravatxol Castellar-Oliveral
- CEIP Castellar-Oliveral Castellar-Oliveral
- Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre València
- Centre Privat FP Cffolgado València
- CEE PÚB. Rosa Llácer Castellar-Oliveral
- Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes Castellar-Oliveral
- Escola Privada de Música Sedajazz València
Ciutat a mitja màquina
L'alcaldessa també ha valorat la dràstica caiguda d'activitat registrada al llarg de la jornada de hui a València. Segons ha dit, en trànsit en els accessos i la densitat del trànsit ha descendit entre un 50 % i un 70 %, "indicatiu clar —ha precisat— que la ciutat rep una quantitat de l'àrea metropolitana i de fora de la ciutat bastant important".
