Vicent Císcar, alcalde de Paiporta: "Els protocols d'emergència estan activats i en funcionament"
L'alcalde avança que la Policia Local "està en coordinació amb altres municipis per a monitorar possibles crescudes"
L'alerta roja a la província de València i Castelló ha deixat fortes precipitacions des del diumenge a la vesprada, una situació que ha fet reviure la DANA del 29 d'octubre de 2024, onze mesos després, esta vegada amb més prevenció. Des d'al matí, els municipis de l'Horta Sud es van preparar per a la jornada amb la neteja de carrers i embornals. Així mateix, a través dels diferents canals oficials, els ajuntaments van avisar la població de l'alerta meteorològica i la suspensió de l'activitat en les localitats, a més de la recomanació d'evitar desplaçaments innecessaris. Posteriorment, vora les 15.30 hores, va sonar l'Alerta de Protecció Civil en els mòbils per a més precaució.
L'alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, expressa que el més destacable de la nit amb alerta roja és la "normalitat" i el "bon funcionament del clavegueram": "sabíem que havia millorat molt la xarxa de clavegueram, però amb una nit així de pluges intenses ho ha demostrat". Ciscar explica que el barranc del Poio va arribar a un pic de mig metre a les 2.30 hores de la matinada, però que ara no porta aigua. D'altra banda, la caiguda d'un llamp a causa de la tempesta elèctrica durant la nit va afectar un edifici pròxim a l'església de Sant Ramon, però en mitja hora "tot va tornar a la normalitat".
De cara a la resta de la jornada, Císcar apunta que Policia Local, Guàrdia Civil i Protecció Civil "han doblat efectius" i que els protocols d'emergència "estan activats i en funcionament". En este sentit, sosté que la Policia Local "està en coordinació amb altres municipis per a monitorar possibles crescudes". El mandatari municipal ha volgut agrair "a tots els servicis d'emergència, a Policia Local, Guàrdia Civil, Protecció Civil i brigades municipals el seu treball incansable durant estos dies, i a la ciutadania la seua responsabilitat i col·laboració. Seguim en alerta i amb màxima precaució. És moment de mantindre la calma i estar atents a les indicacions oficials.”
