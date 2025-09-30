AGRICULTURA
Agricultors: les pluges han sigut "molt beneficioses en general" per al camp valencià
L'aigua recarrega aqüífers, estalvia regs, neteja l'arbratge, reduïx plagues, recupera pastures i millora els calibres de cítrics, caquis, alvocats i olives
Mai plou a gust de tots, encara que en línies generals el camp està feliç. Les fortes pluges dels últims dos dies, després de l'alerta roja -ara ja en situació de nivell groc- en gran part del territori de la Comunitat Valenciana, deixen un balanç general molt positiu per al camp a excepció d'algunes zones on va caure pedra de forma molt localitzada i en cultius com l'arròs pendent de segar o les hortalisses que són sensibles a l'excés d'aigua i humitat, segons coincidixen les principals organitzacions agràries de la Comunitat Valenciana: Unió Llauradora i Ramadera i AVA-Asaja.
De la preocupació a l'alleujament generalitzat en les files del sector agrari de València i Castelló després del pas de la borrasca Gabrielle. AVA-Asaja constata que les pluges, a excepció de danys puntuals, han resultat en principi positives per als cultius i les ramaderies perquè l'aigua -precipitada en línies generals de manera pausada- permet recarregar embassaments i aqüífers, estalviar regs, netejar l'arbratge, reduir la presència de plagues, recuperar pastures per a la ramaderia i millorar els calibres de produccions pendents de recol·lecció com ara cítrics, caquis, alvocats i olives.
Estalvi en regs
Les pluges d'estes últimes hores suposen a més un estalvi dels regs amb l'energia elèctrica a l'alça i la recàrrega de les reserves hídriques (embassaments i aqüífers), així com una regeneració de les pastures i de les basses per a la ramaderia extensiva que evitarà possibles problemes de subministrament hídric. També les pluges netegen els arbres de possibles plagues o malalties.
Els únics problemes destacables fins al moment són possibles arrossegaments de terres en algunes zones on es van acumular majors precipitacions i alguns danys localitzats en infraestructures agràries (màrgens, camins o reg per degoteig), la paralització de les tasques de recol·lecció dels diferents cultius (cítrics, caqui, raïm, ametla) i possibles danys en l'arròs pendent de segar o en les hortalisses negades, així com la pedra, però que va caure de forma molt localitzada en algunes localitats de la Plana Baixa amb danys poc destacables, encara que se suma en alguns casos als ja ocorreguts al juliol.
Caldrà veure, no obstant això, com afecta a l'arròs este excés d'humitat i comprovar si el nivell d'aigua embassada ha afectat les espigues o el gra. En el cas de les hortalisses, un excés d'humitat pot provocar problemes d'asfíxia radicular i dificultar la comercialització posterior.
Cítrics
Per a cultius de regadiu com ara cítrics i caquis, les pluges milloraran el calibre de la fruita i en uns altres de secà com l'ametla o l'olivar serviran per a pal·liar la falta d'aigua després d'un estiu amb escasses pluges per l'interior.
“Malgrat la rellevància i magnitud de les pluges, hem d'estar satisfets en general perquè teníem molta por sobre les conseqüències del temporal. Han sigut al final unes pluges útils i segures, sense episodis extrems que pogueren provocar massa destrosses en el camp. Són, per tant, molt benvingudes excepte danys molt puntuals o zones molt localitzades”, assenyala Carles Peris, secretari general de la Unió. En semblants termes, el director d'AVA-Asaja, Jenaro Aviñó, afirma que “les pluges han caigut generalment amb coneixement, permetent una absorció adequada del sòl, en un moment en el qual els cítrics i caquis estan madurant.
Quant a l'arròs, les pluges torrencials que van descarregar a Cullera i Sueca van inundar nombrosos arrossars del parc natural de l'Albufera i, encara que en principi van començar a desguassar a la mar, amb l'ajuda de les bombes hidràuliques, hi ha risc que en alguns casos el nivell de l'aigua arribe a les espigues i provoque pèrdues de producció.
