Tenis
Badosa anuncia el seu adeu al tenis fins a 2026
La tenista espanyola no competirà més este 2025 després de la seua lesió a Pequín
Alguer Tulleuda Bonifacio
Paula Badosa ha dit prou. I ho ha fet per a poder tornar més forta. Després que una lesió en l'engonal apartara l'espanyola del WTA 1000 a Pequín, Paula ha comunicat que no tornarà a disputar cap torneig fins a 2026, data que es marca per a tornar completament en forma al circuit.
No estan sent temps fàcils per a Badosa. El seu calvari amb les lesions va tornar a apuntar-se un nou punt després de tres mesos d'absència de la competició, encara que la seua tornada a les pistes es va saldar amb un nou contratemps físic. I amb la seua última mala notícia, Paula ha dit prou. Ho fa perquè l'espanyola és conscient que no pot competir així. I quan torne, vol fer-ho amb garanties.
"Ens veiem en 2026"
En un sentit missatge en xarxes socials, la tenista s'ha obert als seus seguidors per a actualitzar el seu estat de forma: "Hi ha moments en els quals em pregunte com aconseguisc tirar avant en els instants més durs i dolorosos. I la veritat és que és precisament en eixos moments quan descobrisc la força més profunda dins de mi", comença Paula. "Cada ensopegada fa mal, però també em recorda que desitge lluitar, que vull tornar més forta”.
"No podria fer això sense les persones que continuen creient en mi. El seu suport em sosté quan tot es torna pesat, i la seua fe em dona valor quan el dubte apareix. No hi ha un sentiment més gran que entrar a una pista de tenis i veure'ls allí, donant-me suport. Eixa energia, eixe amor. És una cosa que mai podré agrair prou”, assegura la tenista, que posa en valor el suport constant que rep malgrat els moments tan complicats que travessa.
Però res podrà parar Badosa. Perquè si alguna cosa porta en l'ADN la tenista és lluitar. I ho farà per a tornar en gran: "No importa quants obstacles es creuen en el meu camí, els promet això: continuaré lluitant, continuaré espentant, i continuaré trobant la manera de tornar. Ens veiem en 2026”. Unes paraules que confirmen l'aturada de competició de Paula fins a la temporada que ve, moment en què es marca poder tornar en garanties a les pistes.
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
- València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions
- El nou president de l'Audiència de València advertix que estarà 'atent als intents bastos' d'incidir en la causa de la DANA