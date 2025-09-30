Festival
El fotoperiodista Santi Palacios inaugura en ValenciaPhoto l'exposició "On the Edge" sobre migració
La inauguració tindrà lloc el pròxim 15 d'octubre i es podrà visitar en la plaça de Dècim Juni Brut fins al 15 de novembre
El fotoperiodista Santi Palacios presentarà a València l'exposició "On the Edge" en el marc del festival ValenciaPhoto, en la qual mostra un dels moments més crítics del fenomen migratori: l'encreuament de fronteres.
La inauguració tindrà lloc el pròxim 15 d'octubre i es podrà visitar en la plaça Dècim Juni Brut fins al 15 de novembre.
"Amb una aproximació pròxima i compromesa, este projecte arreplega fotografies fetes en algunes de les rutes migratòries més transitades i perilloses del món, aquelles que connecten Àfrica i Orient Pròxim amb Europa a través del Mediterrani. En esta mostra, no sols documenta el que ocorre "en les vores", sinó que qüestiona des d'ací la forma en què mirem, comprenem i responem a les crisis humanitàries contemporànies", diuen des de Canon España.
"La selecció presentada en esta exposició mostra fragments d'eixos trànsits: escenes d'espera, desplaçament, rescat i supervivència. Estes fotografies conviden a una reflexió profunda sobre els màrgens —físics i simbòlics— en els quals tantes vides queden suspeses", explica el mateix Palacios.
Ponència de Palacios
Com a part de les activitats del festival, el mateix 15 d'octubre, a les 17 hores, el fotoperiodista oferirà, a més, una ponència en la qual explicarà detalladament la història darrere de les "poderoses" imatges que componen esta mostra i xarrarà amb els assistents sobre la seua labor en el camp de la fotografia humanitària.
ValenciaPhoto és el Festival Internacional de Fotografia i Debat de València. Es tracta d'un lloc de trobada entre fotògrafs, comissaris i teòrics de la imatge i l'estètica, historiadors, galeristes i editors, entre altres professionals. Amb el lema "Expandir els límits", la quarta edició del festival proposa una mirada expandida sobre el mitjà, on el fotogràfic s'entrellaça amb el performatiu, el polític, el poètic i l'experimental.
Nicolás Llorens, director de ValenciaPhoto, assegura que "les imatges de Santi Palacios, d'una gran bellesa plàstica, no amaguen la duresa del drama que contenen; al contrari, la reforcen, convidant-nos a qüestionar les polítiques migratòries i a repensar nocions fonamentals. En este sentit, l'exposició de Palacios encarna plenament l'esperit d'esta edició de ValenciaPhoto, on el documental i l'artístic s'entrellacen fins a diluir les fronteres entre l'art i la vida".
