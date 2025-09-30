La Generalitat admet una major "sensibilitat tècnica i emocional" després de la DANA, però no assumix errors pel 29-O
Susana Camarero justifica la major celeritat per a llançar l'Es Alert en el seu ús recent i en el fet que ara Aemet va anticipar l'avís roig i el 29 d'octubre, no
La Generalitat seguix sense admetre errors en la seua gestió de la DANA malgrat les evidents diferències entre la seua actuació el 29-O i en el recent episodi de pluges, encara que per primera vegada ha admés que després d'aquella tragèdia ara hi ha una major "sensibilitat tècnica i emocional" en el govern valencià.
Així ho ha reconegut la vicepresidenta i portaveu del Consell, Susana Camarero, després del ple setmanal de l'executiu de Carlos Mazón, qui no obstant això ha tornat a carregar en Aemet la responsabilitat que l'Es Alert s'enviara amb celeritat en esta ocasió (a penes quatre hores després de l'avís de l'alerta roja i quasi quatre hores abans que entrara en vigor a Castelló) i tard el 29 d'octubre.
"Després del 29 d'octubre tots estem tècnicament i emocionalment més sensibles. A tots ens ha canviat. Ara prenem decisions com considerem oportú. És obvi que de la immensa tragèdia tots hem canviat", ha assenyalat la també consellera de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda.
La portaveu també ha mencionat eixa major familiarització que existix ara amb la ferramenta de l'Es Alert, la qual ha recordat que a penes es va utilitzar fins a la DANA i que des de llavors és habitual davant episodis meteorològics adversos.
Amb tot, Camarero s'ha mantingut ferma en el relat que defén la Generalitat des de la DANA, insistint que en aquella jornada no va haver-hi informació disponible per a prendre mesures preventives, cosa que este cap de setmana sí que ha ocorregut, segons la dirigent popular.
La portaveu ha defés que l'Es Alert és "preventiu, no reactiu", i que per tant "s'envia per a previndre, no per a comptar", remarcant que en este episodi de pluges Aemet va avisar a les 11.30 d'una futura alerta roja que s'activaria a les 20.00 hores a Castelló i a les 4.00 a València, mentres el 29 d'octubre "no va avisar del que anava a ocórrer" i va decretar eixe nivell màxim d'alerta sobre la base de la "observació" i no la predicció.
En eixe sentit, ha tornat a recordar que l'SMS d'alerta es va llançar en eixa ocasió pel risc de ruptura de Forata i no pel barranc de Poio, "com ha quedat acreditat en seu judicial", ha postil·lat.
Camarero ha confrontat de nou amb la delegada del Govern, Pilar Bernabé, qui abans havia incidit en el fet que en esta ocasió la Generalitat ha "corregit errors" en els quals va incórrer en la DANA i havia qüestionat també que el 29-O no disposara d'informació de les agències estatals.
"Crida l'atenció que la delegada diga això quan el 29 d'octubre va convocar una reunió amb les seues agències, eixes que es van equivocar tant, sense informar a la Generalitat i amb informació d'un informe de seguretat nacional. Seguim sense saber de quina informació disposava", ha assenyalat.
