González Pons patix els bombardejos russos a Kíiv
L'eurodiputat del PP grava un vídeo des de la seua habitació dels drons sobrevolant la capital d'Ucraïna
"El bombardeig massiu de Rússia sobre Ucraïna dissabte passat em va sorprendre a Kíiv". És l'inici del testimoniatge del vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PPCV, Esteban González Pons, pujat este dimarts al seu perfil d'Instagram. En ell conta com durant la seua visita a la capital ucraïnesa va viure en primera persona els atacs llançats per Rússia eixe dia amb 600 drons i 50 míssils en total i mostra alguns dels seus efectes.
González Pons conta (i mostra) com durant la nit va començar a escoltar algunes explosions. En la seua publicació mostra un vídeo gravat per ell mateix des de la finestra de l'habitació del seu hotel on es veuen diversos projectils creuant el cel i se senten algunes explosions. "L'efecte va ser terrorífic", va explicar. A causa d'això, afig, "vam passar quasi tota la nit en el refugi" de l'hotel.
Eixes mateixes detonacions van causar, indica, víctimes mortals. Entre elles, una xiqueta de 12 anys. L'endemà, de fet, González Pons i les autoritats ucraïneses van acudir a visitar la casa on havia impactat un dels drons mostrant l'efecte que un només d'estos artificis provoca en un edifici. La imatge mostra la infraestructura amb la façana calcinada i les finestres destruïdes.
Esta exhibició de l'afecció la repetix posteriorment el també cap de la delegació del PP a Brussel·les amb l'efecte en un carrer, de nou destrossat per la caiguda d'un dron, i amb la destrucció que provoca un míssil en un edifici, "del qual desapareix tot i tots els que hi viuen".
Per tot això, González Pons advertix: "A Ucraïna he vist el futur, el que ens espera si no som capaços de reaccionar a temps; l'ambició de Putin no acaba amb Ucraïna o Moldàvia, el seu enemic és la nostra democràcia, la nostra llibertat i el nostre mode de viure; el que he vist este cap de setmana és un avís del que ens espera si no reaccionem".
