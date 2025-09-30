L'aigua torna al vell llit del Túria
Les piscines deixen impracticables alguns trams del jardí i el carril bici comença el dia negat en nombrosos trams
El temporal que durant dos dies ha assotat la Comunitat Valenciana ha castigat menys del que es preveu el cap i casal, però sí que ha deixat una imatge ja habitual quan plou copiosament en la capital autonòmica: el vell llit del Túria convertit en jardí torna a acumular litres d'aigua repartida en innombrables piscines.
Una vegada superada l'alerta roja –la ciutat continua en alerta taronja–, alçada la prohibició d'accedir als jardins, uns pocs veïns s'han aventurat a recórrer el pulmó verd de la ciutat amb les seues mascotes, les seues bicis o corrent en una sort d'operació col·lectiva de control de danys. El jardí este matí està menys concorregut de l'habitual.
Les pluges de la vesprada i part de la nit no han deixat grans destrosses en la massa arbòria, però els nou quilòmetres d'enjardinament s'han omplit de basses que deixen algunes zones impracticables, obligant vianants i ciclistes a zigzaguejar per a evitar els estancaments. Bona part de l'aigua s'ha acumulat en les zones de terra situades entre els carrils bici i àmplies extensions de gespa.
Alguns espais de descans amb bancs romanen completament negats, com algun parc infantil de terra; i tampoc ha funcionat el drenatge en innombrables trams dels carrils-bici en els dos màrgens del vell llit –carrils que rivalitzen amb el de l'avinguda del Port per ser els pitjors conservats de la ciutat–.
Un altre dels punts més afectats pel temporal ha sigut el projecte de jardí que s'està fent en el tram VI, davall de les torres de Serrans, on es preveu crear un “hotel per a insectes”. L'ampli rectangle s'ha convertit en un gran fanguer i els operaris que treballen en el jardí tracten de retirar l'aigua sobrant.
D'altra banda, el centre de la ciutat no ha registrat grans incidències, com tampoc s'han vist afectats pel temporal els barris del litoral, on les previsions situaven el focus de la tempesta. Malva-rosa, Cabanyal, Grau i Natzaret han començat el dia amb absoluta normalitat.
El Perellonet s'emporta la pitjor part
"Sense incidències significatives". Amb este diagnòstic, la ciutat de València ha superat l'alerta roja, però que ha servit per a apreciar novament que les zones inundables són les que han arreplegat el pitjor d'esta. El Perellonet ha sigut la zona que ha rebut la major quantitat d'aigua, fins a 184 litres, però sense registrar danys greus.
Seguint el pla anunciat fa a penes quinze dies, l'alerta taronja s'ha convertit en base per a tancar els col·legis en pedanies afectades per la DANA, en zones inundables i en la façana marítima; és a dir totes aquelles parts del terme municipal que reben l'abocament de les aigües.
Els Bombers de la ciutat han hagut de fer fins a 70 eixides per a atendre emergències. D'estes, quatre han sigut per la caiguda d'arbres en altres tants carrers de la ciutat: Marqués de Zenete, José María Mortes Lerma, Comte Salvatierra-Sorní i Floresta. En els dos primers s'han produït danys en vehicles estacionats.
