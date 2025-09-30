Les fortes pluges provoquen la caiguda d'un cable elèctric a Benetússer
La incidència, produïda en Camí Nou, va poder resoldre's amb l'actuació dels Bombers
L'alerta roja a València va posar en cautela els municipis afectats per la DANA. En general, no hi ha hagut incidències greus a l'Horta Sud, el major esglai va vindre el diumenge a la nit amb el desbordament del barranc de la Saleta, però finalment ha resistit, d'igual mode que ho ha fet el Pedrís i el clavegueram de les localitats.
No obstant això, els consistoris estan fent balanç d'estes 48 hores i estan informant dels incidents patits durant les jornades de pluges. És el cas de Benetússer, que ha informat que durant la nit del dilluns la incidència més destacable va ser "la caiguda d'un cable elèctric en Camí Nou" que va poder resoldre's amb l'actuació de Bombers.
Així mateix, durant la tard-nit d'ahir l'equip d'emergències de brigada d'obres i servicis va atendre diferents avisos que van poder resoldre's en poc temps. A més, la Policia Local es va desplaçar fins al barranc de Poio en les zones més pròximes a Benetússer per a tindre'l sota vigilància i conéixer l'estat del cabal per si hi haguera alguna emergència.
D'altra banda, els policies també han estat pendents de les zones inundables del municipi, com els túnels. En este sentit, el túnel de l'avinguda Alfafar, que connecta Benetússer amb Alfafar, es troba tancat al trànsit.
L'Ajuntament de Benetússer comunica que, al llarg del matí de hui, "Aigües de València atendrà les xicotetes incidències d'estancaments d'aigua que encara resten per solucionar". Finalment, recorden que es manté el nivell d'alerta taronja fins a les 13 hores d'este dimarts 30 de setembre, "per tant, preguem precaució i evitar els desplaçaments no necessaris".
