La pluja inunda i obliga a tancar dos boxs de l'UCI de l'Hospital de Dénia

Compromís revela que les ambulàncies que arribaven a les consultes externes no podien deixar allí els pacients per estar la zona negada

Un dels boxs de l'UCI que es va inundar

Un dels boxs de l'UCI que es va inundar / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Goteres, poals i plàstics per a arreplegar l'aigua que cau quasi a dojo. L'hospital de Dénia no té bona relació amb les pluges. Les precipitacions, a estones torrencials, que van caure ahir a la Marina Alta (en la zona de l'hospital es van arreplegar uns 60 l/m²), van inundar dos boxs de l'UCI i van obligar a tancar-los. A més, les ambulàncies que arribaven a les consultes externes no podien deixar allí als pacients ja que esta zona estava negada.

Esta situació l'ha revelada Compromís, que ha difós fotos de les zones de l'hospital afectades per les inundacions. El diputat valencianista i portaveu de Sanitat en les Corts, Carles Esteve, ha atribuït les inundacions, un problema crònic de l'hospital, a "l'abandó continuat del govern del PP, que no ha fet cap reforma per a solucionar els greus problemes estructurals de l'hospital després que el febrer de 2024 culminara el procés de reversió a la gestió pública iniciat pel Consell del Botànic".

Cubos y plástico para recoger el agua de las goteras

Poals i plàstic per a arreplegar l'aigua de les goteres / Levante-EMV

El diputat advertix que Ribera Salut "va desatendre l'hospital quan va saber que perdria la concessió". "Ara, un any i mig després que la gestió tornara a ser pública, el PP continua sense moure un dit per a resoldre els problemes que afecten milers de pacients de la comarca de la Marina Alta", assenyala Esteve. "Cada vegada que plou, l'Hospital de Dénia es convertix en un caos, amb inundacions que posen en risc la seguretat dels pacients i el personal sanitari", afirma.

El deute de l'antiga concessionària

Compromís exigix al Consell del PP que actue de manera urgent i repare les deficiències estructurals de l'hospital. Lamenta que la Generalitat només li exigira a l'antiga concessionària un deute de 56,8 milions per les liquidacions fins al 2022, una xifra inferior als 107 milions que va calcular el Botànic fins a 2020. "El govern de Mazón ha perdonat més de 50 milions a Ribera Salut".

