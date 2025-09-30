Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sagunt homenatja segles després la seua patrona

La unió de les tres parròquies i la col·laboració de la majoralia de 2026 revitalitza tradicions del segle XVII

La Verge va recórrer els carrers de la població.

Albert Vidal

Sagunt

Els actes en honor a la Verge del Bon Succés, patrona de Sagunt, han evidenciat el procés de creixement i arrelament de la celebració amb les iniciatives de les tres parròquies del centre històric per a revitalitzar una tradició que es remunta al segle XVII.

El dia de la patrona es va iniciar el diumenge amb el trasllat de la imatge pels carrers del barri de Santa Anna, engalanat pels veïns per a l'ocasió. Seguidament, es va celebrar una missa major, amb presència d'autoritats religioses, civils i polítiques.

El prior de la confraria, Ricardo Estrems, va assenyalar durant l'homilia que “celebrar els actes en honor a la patrona no sols és un acte cultural i de tradició col·lectiva des de fa més de 400 anys, sinó que comporta una autèntica naturalesa de fe, expressant l'amor que Sagunt té a la Mare de Déu”.

A la vesprada, els actes van concloure amb la solemne processó general que va recórrer la ciutat, amb la Majoralia de la Sang de 2026 portant el tabernacle de la Verge. En esta ocasió, els organitzadors destaquen que “la participació va ser més nombrosa que altres anys, segurament per avançar l'horari una hora respecte d'altres edicions i per reforçar el caràcter interparroquial d'esta celebració”.

