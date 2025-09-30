Sanitat reforça el transport sanitari amb la incorporació de 40 ambulàncies noves i l'ampliació de l'horari de 7 unitats
Se sumen 36 unitats de transport no assistit, 1 Suport Vital Bàsic i 3 SAMU que estaran operatives durant els mesos d'estiu i en èpoques de festivitats
La Conselleria de Sanitat ha reforçat la flota de transport sanitari amb la incorporació de 40 ambulàncies noves, així com l'ampliació de l'horari de funcionament de 7 unitats d'SVB, amb la finalitat de millorar la capacitat de resposta en l'atenció a les urgències sanitàries. En concret, hi haurà 36 noves unitats de transport no assistit (TNA), 1 Suport Vital Bàsic (SVB) amb base a Peníscola i 3 SAMU, estes últimes estaran operatives tres mesos a l'any per a reforçar les tres províncies durant els mesos d'estiu i en determinades dates en les quals es registra una major afluència de població, com són les festes de les Falles, la Magdalena o Sant Joan.
Quant a l'activitat del transport sanitari en la Comunitat Valenciana, durant l'any passat es van realitzar 1.411.777 mobilitzacions per part de les unitats de transport no urgent i 388.053 eixides de les ambulàncies de transport urgent i d'atenció a les emergències. En este sentit, respecte a l'any 2019, l'activitat no urgent ha augmentat quasi un 7 % i la del transport de resposta a urgències en vora el 21 %. Per això, la Conselleria de Sanitat ha decidit reforçar el servici de transport sanitari en la Comunitat Valenciana i augmentar la flota d'ambulàncies, una mesura que ha comptat amb una inversió d'uns 7 milions d'euros. Amb esta mesura es pretén augmentar l'eficiència dels recursos disponibles i garantir una adequada atenció a la població en transport sanitari programat i urgent.
Reforç del transport sanitari
Quant a les ambulàncies SVB, a més de la nova unitat de Peníscola, en funcionament des d'este estiu, Sanitat ha decidit ampliar l'horari de funcionament de 12 a 24 hores de les ambulàncies amb base logística a Cullera, Alaquàs, Castelló de Rugat, Monòver, Callosa de Segura i Guardamar del Segura.
Cal destacar que el 40 % de l'activitat de les unitats de Suport Vital Bàsic forma part de la resposta a emergències sanitàries i un 55 % respon al transport sanitari urgent de major gravetat. Així, el 5 % restant són transports interhospitalaris. Durant l'any passat, estes unitats van realitzar una mitjana de 754 servicis diaris en la Comunitat Valenciana.
D'altra banda, respecte a les 36 noves ambulàncies de transport no assistit, 15 unitats són per a reforçar l'atenció a les urgències. De fet, des d'este mes de setembre han començat a funcionar 6 noves ambulàncies amb base a València, Villar del Arzobispo, Alzira, Riba-roja de Túria, Torrent, Xàtiva, Alacant, Dénia i Orihuela. Les altres 9 unitats, que es van incorporar al juliol, són les de Vinaròs/Benicarló, Segorbe, Sagunt, Gandia, Benidorm i Torrevieja.
Transport no urgent
Així mateix, les altres 21 ambulàncies són unitats de transport no urgent que han reforçat les zones dels departaments de salut de Vinaròs, Hospital General de Castelló, La Plana, Sagunt, La Fe, General de València, La Ribera, Gandia, Dénia, Xàtiva, Alcoi, Sant Joan, Elda, Orihuela, Torrevieja, Manises i Elx-Crevillent. Finalment, en el departament d'Alacant, s'ha ampliat l'horari de funcionament de 8 a 12 hores d'una unitat de transport no urgent.
Suscríbete para seguir leyendo
- De les tempestes a la calor: brusc canvi d'oratge esta setmana a la Comunitat Valenciana
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions
- El nou president de l'Audiència de València advertix que estarà 'atent als intents bastos' d'incidir en la causa de la DANA