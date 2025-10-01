FUTBOL
Amnistia Internacional demana a la FIFA i a la UEFA la suspensió d'Israel
"El futbol no pot separar-se de l'ocupació il·legal d'Israel", afirma la seua secretària general, Agnes Callamard
Redacció
L'ONG de drets humans Amnistia Internacional (AI) ha sol·licitat a la UEFA i la FIFA que suspenga l'Associació Israeliana de Futbol (IFA per les seues sigles en anglés) fins que deixen de jugar en les seues lligues aquells clubs amb seu en assentaments il·legals en el territori palestí ocupat. Firmada per la secretària general d'AI, Agnes Callamard, i dirigida al president de la FIFA, Gianni Infantino, i el seu homòleg en la UEFA, Aleksander Çeferin, la carta recorda el "genocidi contra els palestins" que Israel està perpetrant a Gaza mentres continua expandint les colònies il·legals a Cisjordània.
"El futbol no pot separar-se de l'ocupació il·legal d'Israel", assegura Callamard, qui recorda que hi ha almenys sis equips amb seu en assentaments del territori palestí ocupat que juguen en lligues d'Israel. Amnistia Internacional recorda que esta situació viola els estatuts de la FIFA, que estipulen que ni les associacions que formen part de la federació internacional ni els seus clubs poden jugar en el territori d'una altra associació (i Palestina ho és) sense l'aprovació d'esta última.
La FIFA es reunix, però no està en l'orde del dia
Amnistia Internacional recorda que la Federació Palestina de Futbol, amb el mateix estatus que la israeliana en competicions internacionals i davant la FIFA, va presentar en 2024 una queixa sobre estes pràctiques que encara no va ser resposta, mentres que una en este sentit de 2015 va ser desestimada. Palestina és membre de la Confederació Asiàtica de Futbol (AFC), mentres que Israel forma part des de 1994 de la seua homòloga europea, la UEFA. La setmana passada, huit experts de l'ONU, entre ells la relatora per a Palestina, Francesca Albanese, també van demanar a la FIFA i a la UEFA que suspenguen la selecció israeliana de les competicions internacionals "com a resposta al genocidi en curs en el territori palestí ocupat".
El Consell de la FIFA es reunix este dijous, 2 d'octubre, i s'espera que la queixa palestina siga debatuda en l'orde del dia, encara que no està com un punt concret en el document de temes que tractaran. La UEFA no s'ha pronunciat oficialment sobre la situació d'Israel, encara que informacions de premsa apunten al fet que diversos membres del seu comité executiu són favorables a una suspensió.
