Benissa elimina la burocràcia en la tramitació de permisos de cremes agrícoles
Els agricultors aconseguiran els permisos mitjançant la declaració responsable i evitant-se els enutjosos tràmits
L'Ajuntament de Benissa ha aprovat en el ple ordinari de setembre una important modificació en el Pla Local de Cremes (PLC) que permetrà als agricultors realitzar els seus tràmits de forma més àgil i senzilla. A partir de finals de novembre, quan entre en vigor la nova normativa, les autoritzacions passaran a tramitar-se mitjançant declaració responsable, eliminant així tràmits burocràtics innecessaris.
“Este canvi suposa un avanç significatiu en la relació entre l'ajuntament i el sector agrícola, responent a una reivindicació plantejada en el Consell Agrari”, ha explicat Celia Ausias, regidora d'Agricultura, Ramaderia i Medi Rural.
Entre les principals novetats destaquen que, a partir d'ara, s'elimina burocràcia i es dona més agilitat al procés, ja que el tràmit es realitzarà al moment sense necessitat d'esperar autorització prèvia.
“També volem mostrar la nostra confiança en els agricultors, facilitant el procés i reconeixent la seua responsabilitat en el compliment de les normes”, ha valorat Ausias. Qui també ha recordat que este canvi no afectarà les garanties de seguretat perquè “es mantenen els mateixos requisits de prevenció i control establits en el Pla Local de Cremes”.
Una administració més eficient
Per part seua, Arturo Poquet, alcalde de Benissa, ha destacat que “esta nova mesura és una mostra del nostre compromís amb el sector agrícola, ja que hem atés la seua petició de reduir tràmits i simplificar gestions. I, al mateix temps, continuem treballant per una administració més eficient i adaptada a les necessitats dels nostres veïns”.
Amb este canvi els permisos actualment en vigor no hauran de renovar-se una vegada entre en funcionament el nou sistema.
Amb esta mesura, l'Ajuntament de Benissa fa un pas avant cap a una gestió més moderna, pròxima i eficaç, que posa en valor el treball dels agricultors i reforça el compromís municipal amb el sector primari.
