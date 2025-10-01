Catalá demana blindar la processó cívica del 9 d'Octubre enfront de les protestes per la DANA i Palestina
L'alcaldessa considera que la tercera ciutat d'Espanya respira un "ambient convuls" i ha reclamat al Govern central major seguretat per a la celebració, que enguany tindrà el socialista Borja Sanjuan com a portador de la Reial Senyera
L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha demanat a la Delegació del Govern incrementar la seguretat durant la processó cívica del 9 d'Octubre per a blindar la celebració davant el que ha definit com un "ambient convuls". Es referix la primera edil a les protestes que associacions i veïns de l'àrea metropolitana porten mesos protagonitzant en repulsa a la gestió realitzada pel Consell el dia de la barrancada del 29 d'octubre i les setmanes posteriors, però també parla de les possibles manifestacions que puguen convocar-se el dia de la Comunitat Valenciana per a protestar contra el genocidi a Gaza.
Com a teló de fons de la demanda realitzada per l'alcaldessa al Govern central apareix la Volta a Espanya, quan les protestes propalestines bloquejaren l'escamot a Madrid i van obligar a cancel·lar l'última etapa de la gran ronda ciclista. La mobilització social espanyola va donar la volta al món i el mateix malestar s'ha replicat en altres països i esports, com ve ocorrent en els partits del Maccabi de Tel Aviv a l'Europa League.
Enguany, enmig d'eixe "ambient convuls", l'encarregat de desfilar amb la Reial Senyera serà el portaveu socialista Borja Sanjuán. Per al govern municipal resulta de vital importància protegir la integritat dels participants en la desfilada i la ciutadania present en la processó cívica, però també busca salvaguardar un dels símbols del poble valencià.
