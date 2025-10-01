AECC València
Creix el diagnòstic de càncer de mama en dones menors de 50 anys
Vora 2.000 dones van ser diagnosticades de càncer de mama a la província de València en 2024 i el 24 % eren menors de 50 anys
En 2024, un total de 1.992 dones van ser diagnosticades amb càncer de mama a la província València, de les quals un 24 % eren menors de 50 anys. I la xifra va en augment. Així ho ha assegurat el cap del servici d'oncologia de l'Hospital Arnau de Vilanova, Antonio Llombart, en la presentació de la campanya ‘Nos lo tomamos a pecho', de l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) València. "La franja de major incidència és la de majors de 75 anys", ha assegurat l'expert després de destacar que s'aprecia un creixement en les franges de 50 a 64, "motiu pel qual és important recórrer a l'autoexploració i els cribratges mitjançant mamografia i ecografia".
Així, amb el focus posat en escàndols com el dels retards de la Junta d'Andalusia, que ha tardat mesos i en algun cas fins a un any a comunicar a algunes pacients que havien de repetir-se una mamografia o complementar-la amb una ecografia, i sobre la importància del cribratge poblacional, el doctor Llombart ha assegurat que "el pic de càncer de mama detectat en el cribratge poblacional està entre els 55 i 65 anys", i que realitzar mamografies a dones jóvens "no és operatiu ni rendible perquè els falsos negatius són molt alts perquè la tècnica no és eficient per a les mames denses que tenen les dones jóvens". Per això, ha recordat que davant la presència de qualsevol bony cal "anar al metge de família" i ha recordat la posada en marxa "del circuit ràpid de mòdul mamari que hi ha en tots els centres de salut".
Durant la presentació de la campanya s'ha comptat amb el testimoniatge de dos pacients de càncer de mama, Alicia Martínez i Ana Belén García, que han explicat com el diagnòstic de la malaltia va canviar la seua vida personal i les de les seues famílies. "Jo he tingut dos diagnòstics de càncer de mama en vint anys. Un el vaig tindre amb 32 anys i el segon va ser 15 anys després", ha assegurat Alicia Martínez, després de recalcar la importància de la investigació. "El tractament que vaig tindre en el meu segon càncer ha sigut molt diferent del primer. Els degotadors van ser un horror. Per això és tan important la investigació i els avanços", ha afirmat la dona.
Altres necessitats
La psicòloga de l'AECC València, Cristina Flor, ha assegurat que les necessitats de les persones amb càncer de mama han anat canviant concorde a l'evolució de la societat. "Necessitats vinculades a l'àmbit laboral, sexual o vivencial en el seu entorn han aparegut o han deixat de ser tabú", ha explicat la psicòloga després de recalcar que els servicis de l'AECC "són gratuïts i no sols per a socis". I és que encara que la supervivència a cinc anys arriba al 85,5 %, gràcies a la detecció precoç i als nous tractaments que permet la investigació, l'Associació Espanyola Contra el Càncer a València posa l'accent enguany en el fet que “les necessitats d'estes pacients van molt més enllà dels tractaments mèdics”.
Segons dades de l'Estudi de l'Observatori del Càncer de l'Associació, en la fase de supervivència, quasi el 65 % tenen por amb freqüència del fet que el càncer reaparega, el 57 % diu estar preocupades pel seu aspecte físic a causa del càncer i els seus tractaments i el 36 % diu tindre mala qualitat de vida.
Quant a la seua salut sexual, el 46 % de les supervivents declara sentir-se molesta per ser incapaces de mantindre relacions sexuals amb la freqüència desitjada i el 55 % continua evitant l'activitat sexual a causa de l'impacte emocional, també pels efectes secundaris dels tractaments, com la sequedat vaginal, el dolor durant les relacions o els canvis hormonals.
A més, 1 de cada 4 dones té o va tindre problemes econòmics durant el procés de la malaltia, un aspecte que s'agreuja en les dones més jóvens. En general, se senten pressionades pels missatges d'autoexigència de la societat. No obstant això, també coincidixen que, a vegades, se senten enfortides perquè el càncer els fa replantejar-se prioritats i, en molts casos, descobrir una versió millorada de si mateixes.
