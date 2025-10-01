Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

I després de les pluges, un sisme d'1,8 graus en el litoral davant dels Poblets

Els veïns no han arribat a percebre el xicotet terratrémol

L'epicentre s'ha situat davant de la platja de l'Almadrava

L'epicentre s'ha situat davant de la platja de l'Almadrava / Institut Geogràfic Nacional

Rafa Jover

Els Poblets

I després de les pluges, ha tremolat lleument la terra. El litoral enfront dels Poblets, a la comarca de la Marina Alta, ha registrat en el matí de hui un xicotet sisme d'1,8 graus de magnitud en l'escala Richter, segons ha informat l'Institut Geogràfic Nacional.

El moviment sísmic s'ha registrat enfront de la platja de l'Almadrava a les 7.55 hores del matí de hui dimecres.

Els veïns no l'han arribat a percebre

Es tracta del segon sisme, superior a 1,5 graus de magnitud, que es registra en la Marina, l'anterior va tindre lloc a Benifato (Marina Baixa) el passat 28 de març. Mentrestant, de moment la província d'Alacant té comptabilitzats enguany 61 moviments sísmics.

