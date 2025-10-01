I després de les pluges, un sisme d'1,8 graus en el litoral davant dels Poblets
Els veïns no han arribat a percebre el xicotet terratrémol
Rafa Jover
Els Poblets
I després de les pluges, ha tremolat lleument la terra. El litoral enfront dels Poblets, a la comarca de la Marina Alta, ha registrat en el matí de hui un xicotet sisme d'1,8 graus de magnitud en l'escala Richter, segons ha informat l'Institut Geogràfic Nacional.
El moviment sísmic s'ha registrat enfront de la platja de l'Almadrava a les 7.55 hores del matí de hui dimecres.
Els veïns no l'han arribat a percebre
Es tracta del segon sisme, superior a 1,5 graus de magnitud, que es registra en la Marina, l'anterior va tindre lloc a Benifato (Marina Baixa) el passat 28 de març. Mentrestant, de moment la província d'Alacant té comptabilitzats enguany 61 moviments sísmics.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions
- El nou president de l'Audiència de València advertix que estarà 'atent als intents bastos' d'incidir en la causa de la DANA