Dades d'Eurostat
La inflació de l'eurozona puja dos dècimes al setembre, al 2,2 %, i se'n va de l'objectiu del BCE
El cost de l'energia va registrar un retrocés interanual del 0,4 % després d'haver caigut un 2 % el mes anterior, mentres que el dels aliments frescos va augmentar un 4,7 % i es va moderar huit dècimes
EP
La taxa d'inflació interanual de l'eurozona va repuntar dos dècimes el mes de setembre passat al 2,2%, la qual cosa va suposar anar-se'n de l'objectiu d'estabilitat de preus fixat pel Banc Central Europeu (BCE) que es va aconseguir al juny, juliol i agost.
Segons les dades preliminars d'Eurostat, el cost de l'energia va registrar al setembre un retrocés interanual del 0,4 % després d'haver caigut un 2 % el mes anterior, mentres que el dels aliments frescos va augmentar un 4,7 % i es va moderar huit dècimes.
Del seu costat, els béns industrials no energètics es van encarir un 0,8 % interanual, idèntica xifra a la del mes previ, però el cost dels servicis es va veure incrementat al 3,2 % des del 3,1 % d'agost.
En excloure del càlcul l'impacte de l'energia, la inflació de la zona euro es va mantindre en el 2,5 %. La taxa subjacent, que a més dels preus de l'energia deixa fora del càlcul també els aliments, l'alcohol i el tabac, va repetir al setembre en el 2,3 %.
Entre els països per als quals es disposa de dades, les taxes interanuals d'inflació més altes es van observar a Estònia (5,2 %), Croàcia i Eslovàquia (4,6 %) i Letònia (4,1 %), al mateix temps que els preus es van estancar a Xipre (0 %) i es van elevar en menor mesura a França (1,1 %) i Itàlia i Grècia (1,8 %).
En el cas d'Espanya, l'alça dels preus en el nové mes de l'any va xafar l'accelerador al 3 %. L'evolució de les dades ha eixamplat el diferencial de preus desfavorable d'Espanya amb la mitjana de la resta de països a huit dècimes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions
- El nou president de l'Audiència de València advertix que estarà 'atent als intents bastos' d'incidir en la causa de la DANA