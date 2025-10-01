Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La lesió de 'running' de Mazón

La lesió de 'running' de Mazón / F. Calabuig

L-EMV

El president Carlos Mazón és un reconegut runner, una pràctica diària que no abandona per molt carregada que vaja la seua atapeïda agenda. Diumenge passat va eixir a córrer ben d'hora abans del tancament de la cimera del PP a Múrcia, però a mitat carrera va patir una fuetada muscular a la cama dreta que no sols el va obligar a parar, sinó que li ha provocat una xicoteta fissura, de la qual es recupera estos dies.

TEMAS

