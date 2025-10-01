Ajuda humanitària
Sánchez a Netanyahu sobre la flotilla a Gaza: “No representa cap amenaça per a Israel”
L'executiu ha demanat durant les últimes hores als seus integrants, entre els quals s'inclouen mig centenar de nacionals, que no entren en la zona d'exclusió establida per l'exèrcit israelià per a no posar "en risc sever la seua pròpia seguretat"
Pedro Sánchez s'ha dirigit al Govern de Benjamín Netanyahu perquè evite una intervenció de la flotilla rumb a Gaza amb ajuda humanitària. "No van representar un perill ni una amenaça per a Israel", ha assegurat abans de participar este migdia en la cimera informal de líders europeus a Copenhaguen. El president del Govern també ha remarcat que esta missió humanitària no hauria tingut lloc si el Govern d'Israel haguera permés l'entrada de la UNRWA i el repartiment d'eixa ajuda humanitària per part de Nacions Unides.
L'executiu ha demanat durant les últimes hores als seus integrants, entre els quals s'inclou mig centenar de nacionals espanyols, que no entren en la zona d'exclusió. Una petició que han desoït. Malgrat això, el cap de l'executiu ha garantit que "aquells compatriotes que estan en les flotilles comptaran amb tota la protecció diplomàtica".
Fonts de Moncloa van recordar anit que la fragata enviada per a possibles operacions de rescat, en cas d'agressió, no podrà entrar en la zona d'exclusió establida per l'exèrcit israelià, encara en aigües internacionals, "ja que fer-ho posaria en risc la integritat física de la seua tripulació i de la flotilla". Es tracta del vaixell d'Acció Marítima Furor P-46, que va partir del port de Cartagena dimecres passat. La missió de la flotilla "és encomiable i legítima", van remarcar les mateixes fonts, però sense deixar de subratllar que "les vides dels seus integrants ha d'estar per damunt".
En la mateixa línia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, durant la seua participació este dimecres en un diàleg sobre la política de Defensa en el Cercle d'Economia de Barcelona, va demanar "responsabilitat" a la Global Sumud Flotilla (GSF), que porta aliments i medicaments a Gaza, ja que si entren en la zona d'exclusió definida per Israel "poden posar en risc la vida de moltes persones". El Govern està en contacte tant amb els ciutadans espanyols que viatgen en la flotilla com amb altres països que tenen integrants.
El vaixell Sirius, on es troba bona part dels 50 espanyols, inclosa l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, va ser "envoltat de fragates i un submarí" esta passada matinada, segons han denunciat des de la tripulació. Els seus sistemes de navegació van ser apagats i, després de recuperar-los, la flotilla ha decidit seguir rumb a Gaza, malgrat trobar-se en la zona que Israel considera aigües d'exclusió.
Intervenció de la UE
La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha urgit a l'executiu que faça costat als activistes de la flotilla. "El nostre país ha de donar-los suport. Són espanyols i espanyoles que estan defenent la legalitat internacional enfront d'un criminal de guerra que es diu Netanyahu sobre el qual pesa una orde de detenció", va recriminar durant una roda de premsa després de reunir-se amb una comissió d'experts del salari mínim. La líder de Sumar ha reclamat també a la UE intervindre "per a donar seguretat, salvaguarda i denunciar el que està fent Netanyahu".
En les últimes hores, el Govern de Tel Aviv ha intensificat la seua campanya de comunicació assegurant que Hamàs està darrere de l'organització de la flotilla. Assegura que han "descobert documents oficials de Hamàs en la Franja de Gaza" que, "per primera vegada, demostren "l'involucrament directe de Hamàs" en el finançament i l'execució de la Global Sumud Flotilla a Gaza".
