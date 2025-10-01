Xirivella implantarà megafonia, formació i cartelleria per a millorar la resposta en emergències
Els plans dissenyats preveuen tant l'organització interna dels recursos municipals com els protocols d'informació i evacuació a la ciutadania
L'Ajuntament de Xirivella ha culminat la redacció del Pla Territorial Municipal d’Emergències (PTEM) i l'actualització del Pla d’Actuació Municipal davant el Risc d’Inundacions (Pamrix). Els dos documents, que ja es troben en fase d'exposició pública i seran aprovats pròximament, reforcen la capacitat de resposta del municipi davant situacions de risc i emergències.
El nou marc de planificació inclou la posada en marxa d'accions formatives dirigides a la població, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables, així com la instal·lació de cartelleria amb infografies en edificis municipals per a informar de manera clara i accessible sobre com actuar en situacions de risc. El govern local també preveu la implantació d'un sistema de megafonia que permetrà l'emissió d'avisos sonors en cas d'emergència.
Amb una població de més de 33.000 habitants i un terme municipal travessat per infraestructures crítiques i zones inundables, Xirivella és un punt estratègic on la prevenció resulta essencial. Els plans dissenyats preveuen tant l'organització interna dels recursos municipals com els protocols d'informació i evacuació a la ciutadania, assegurant a més la coordinació amb el Pla Territorial d’Emergència de la Comunitat Valenciana i amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
L'alcaldessa de Xirivella, Paqui Bartual, ha subratllat que "este treball situa el nostre municipi en un nivell més alt de preparació davant emergències. Volem que la ciutadania dispose de la informació i de les ferramentes necessàries per a protegir-se en situacions de risc, especialment davant el perill d'inundacions que històricament ha afectat el nostre entorn".
Tant el PTEM com el PAMRIX estan disponibles per a la seua consulta durant el període d'exposició pública previ a l'aprovació definitiva pel ple municipal i la seua homologació per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mazón rep l'entitat que nega la unitat de la llengua un dia després de qüestionar l'AVL
- Seguix en directe l'evolució de les tempestes a València, Castelló i Alacant
- Estos són els municipis de la Ribera que suspenen les classes este dimarts
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua respon que l'anunci de Mazón per a modificar-la és 'un brindis al sol
- València tancarà demà els col·legis en zones inundables i la façana marítima
- L'aigua torna al vell llit del Túria
- Trànsit a València: consulteu totes les retencions
- El nou president de l'Audiència de València advertix que estarà 'atent als intents bastos' d'incidir en la causa de la DANA