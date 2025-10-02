Bernabé assenyala que el Govern “treballa per a garantir” la seguretat el 9 d’Octubre, però recorda que és la Generalitat qui fixa els actes
Assegura que es prepara un operatiu amb 1.800 agents per a “proporcionar orde públic”, però remarca que cada u “pren les decisions que considera”, com “acudir exactament igual”, en al·lusió a Mazón
La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmat, este dijous, que la Policia treballarà “per a garantir” l’orde públic i la seguretat el 9 d’Octubre, però ha destacat que la Generalitat i l’Ajuntament de València són els que convoquen els actes institucionals i organitzen les seues característiques.
Així ho ha assenyalat a EFE a preguntes sobre si la presència del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en este 9 d’Octubre, el primer dia de la Comunitat Valenciana que se celebra després de la tragèdia de la dana en la qual van morir 229 persones en la província de València, pot afectar el desenrotllament de la jornada.
“Posarem cada u en el seu lloc”, ha assenyalat Bernabé, que ha especificat que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat treballen “per a garantir i per a proporcionar l’orde públic en les ciutats, mentres que la Generalitat i l’Ajuntament són les administracions que organitzen els actes institucionals en el cas del 9 d’Octubre.
Ha posat l’accent en el fet que “qui té la competència de convocar o desconvocar, o mantindre en les mateixes circumstàncies cada un dels actes, és cada una de les administracions que els organitza”, per la qual cosa, a preguntes sobre si és prudent que Mazón acudisca a la processó cívica, ha assenyalat: “És una decisió que ha de prendre el president, no jo”.
La presència de Mazón
Les forces de seguretat de l’Estat “treballaran al cent per cent” el 9 d’Octubre, amb un operatiu que mobilitzarà 1.800 agents, i la Policia farà “tot el seu treball i més”, ha asseverat Bernabé, que ha insistit, però, que cada u “pren les decisions que considera”.
La delegada del Govern ha destacat que es tracta d’un dia en què el poble valencià reivindica la fortalesa que el fa ressorgir de les cendres, com va fer després de la dana del 29 d’octubre passat, i la seua “enorme” capacitat de resiliència.
“És un bon dia per a reivindicar-nos amb eixa fortalesa i sentir-nos orgullosos i orgulloses de ser valencians i valencianes”, ha afirmat Bernabé, que ha conclòs que “per a sentir-nos del tot orgullosos necessitem que també la principal institució ens faça sentir igual d’orgullosos”.
